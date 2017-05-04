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    Неймар хочет, чтобы новым главным тренером «Барселоны» стал Унсуэ

    Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду, что новым главным тренером каталонского клуба станет Хуан Карлос Унсуэ, являющийся помощником нынешнего наставника команды Луиса Энрике.

    Сообщается, что отец бразильца встретился с руководством сине-гранатовым, где рассказал о позиции сына, желающего сохранить философию игры, которая на данный момент есть в команде.

    Напомним, Энрике покинет должность главного тренера «Барселоны» по окончании этого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 21:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +886

      xColaz 6 мая 2017, 00:08

      Неймар может просто попросить, но окончательное решение всегда за Месси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 мая 2017, 08:28

      Месси будет решать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      16 DeN 5 мая 2017, 07:39

      Странно только в Барселоне околоклубные вопросы, решают Месси,Неймар. Кого купить,продать, теперь тренера назначить).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 мая 2017, 05:03

      А Здюба хочет, чтобы тренером Зенита стал Слуцкий.
      А чё не хочет? Померещилось, су.а.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 мая 2017, 02:38

      Пример Карреры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 01:29

      А вдруг они с отцом щас Месси уболтают на эту тему, тот подсуетится по своим каналам, тогда может и прокатит)

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 мая 2017, 00:55

      Что за ппц!? Помошник помошника помошника? Пеп то не слишком тянет в обычном клубе, а тут хотя вообще чуть ли уборщицу взять уже. Берите Тухеля из Борусии или тренера Эвертона

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 мая 2017, 22:52

      В Барсе четко все...все вопросы решают Месси и батя Неймара.

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Kulimen 5 мая 2017, 00:10

      пахан карлик и пахан петух !!! обоим ведь срок светит за махинации!!!))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Kulimen 5 мая 2017, 03:13

      Ты глаза открой и еще раз прочти хотел бы и хочу это разные

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Ajax_Amsterdam 5 мая 2017, 03:15

      Скора твою мамку кто еб..ать и как еб...ать тоже захотят они говорит

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > de bruyne 5 мая 2017, 09:05

      слышь ты уёби.е, я твоих родителей приплетал сюда, пи..р ты этакий! хотя если эти два игрочка из бабселоны твои мама и папа то всё ясно с тобой отсос.

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 мая 2017, 21:47

      Я тоже хочу чтоб Пеп вернулся)

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