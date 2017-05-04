Неймар хочет, чтобы новым главным тренером «Барселоны» стал Унсуэ

Неймар может просто попросить, но окончательное решение всегда за Месси
Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду, что новым главным тренером каталонского клуба станет Хуан Карлос Унсуэ, являющийся помощником нынешнего наставника команды Луиса Энрике.
Сообщается, что отец бразильца встретился с руководством сине-гранатовым, где рассказал о позиции сына, желающего сохранить философию игры, которая на данный момент есть в команде.
Напомним, Энрике покинет должность главного тренера «Барселоны» по окончании этого сезона.