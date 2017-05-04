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    Прокуратура хочет посадить Неймара в тюрьму на два года и оштрафовать на 10 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Неймар может получить двухлетний срок и штраф в размере 10 миллионов евро. Как сообщает El Pais, такого решения добивается испанская прокуратура из-за перехода бразильца в стан каталонского клуба из «Сантоса».

    Сообщается, что суд открыл разбирательство в отношении игрока и руководств обеих команд в связи с подозрениями в мошенничестве при трансфере.

    Напомним, Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году. Сумма трансфера оценивается в 57 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 20:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 мая 2017, 11:07

      Да. А если у нас в стране крадут лес - его должны посадить в тюрьму. И штрафануть еще.
      Кстати - прокурор будет сидеть в ВИП-ложе реала в ближайшем матче?)

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 мая 2017, 10:08

      Чущ.Если при сделке было мошенничество , то тогда зачем только Неймар должен отвечать.Если это будет доказано тогда Неймар самый последний кому придется отвечать

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 5 мая 2017, 08:49

      Кругом жулье.

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 5 мая 2017, 08:11

      неймар то там вообще не причем!:)) сделку вели Барселона Сантос, какие то агенты и батя Неймара! кто там кого нагрел, это пусть разбираются если смогут, а Неймар не должен за всех получать наказание!

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 5 мая 2017, 03:19

      Ага, будет сидеть в тюрьме вместе с Месси и руководством Баварии))) Сказки все это...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 мая 2017, 21:34

      В России то же самое.....
      но насчкт наказаний ,то Неймару лютче в России,
      под крыло товарища Мудько)))))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 мая 2017, 21:17

      а причем здесь Неймар,хоть я и не симпотизирую Барсе,но здесь вина агента и Сандро Розеля полностью,т.к. это они придумали всю эту аферу!!Неймара можно только наказать за то,что он не разгласил все это,если знал...

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 мая 2017, 21:17

      Который раз они хотят. Уже надоело.

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 4 мая 2017, 21:17

      Уже как-то Месси один раз тоже сажали

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2017, 20:55

      Прокуратура хочет в тюрьму на два года и 10 миллионов от Неймара на два года в рассрочку

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