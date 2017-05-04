Прокуратура хочет посадить Неймара в тюрьму на два года и оштрафовать на 10 миллионов

Нападающий «Барселоны» Неймар может получить двухлетний срок и штраф в размере 10 миллионов евро. Как сообщает El Pais, такого решения добивается испанская прокуратура из-за перехода бразильца в стан каталонского клуба из «Сантоса».

Сообщается, что суд открыл разбирательство в отношении игрока и руководств обеих команд в связи с подозрениями в мошенничестве при трансфере.

Напомним, Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году. Сумма трансфера оценивается в 57 миллионов евро.