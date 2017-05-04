Роналду: «Я с этой планеты»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от преодоленного рубежа в 400 голов за мадридский клуб. Отметим, что данной отметки португалец достиг, сделав хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

«На самом деле я чувствую себя хорошо. Очевидно, что в успехах есть и доля удачи. Все сказалось хорошо не только для меня, но и для команды. Вот поэтому я всегда говорю, что за самоотверженную и напряженную работу, результат придет сам собой. Мне очень повезло, и я с этой планеты», – сказал Роналду.

Напомним, Роналду стал игроком «Реала» в 2009 году. В нынешнем сезоне португалец провел за сливочных в Лиге чемпионов 11 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.