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    Роналду: «Я с этой планеты»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от преодоленного рубежа в 400 голов за мадридский клуб. Отметим, что данной отметки португалец достиг, сделав хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

    «На самом деле я чувствую себя хорошо. Очевидно, что в успехах есть и доля удачи. Все сказалось хорошо не только для меня, но и для команды. Вот поэтому я всегда говорю, что за самоотверженную и напряженную работу, результат придет сам собой. Мне очень повезло, и я с этой планеты», – сказал Роналду.

    Напомним, Роналду стал игроком «Реала» в 2009 году. В нынешнем сезоне португалец провел за сливочных в Лиге чемпионов 11 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    04.05.2017 20:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24

      nomer10 5 мая 2017, 10:35

      Инопланетянин один во все времена и это Рональдиньо))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 мая 2017, 05:07

      я с этой планеты... но очень хороший район.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 4 мая 2017, 22:32

      А кто-то сомневался что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 4 мая 2017, 22:08

      Да!-Не один телевизор еще разобьет Пике

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 мая 2017, 21:13

      Конечно с этой,заднеприводнные только здесь водятся!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 мая 2017, 20:59

      Звезда футбола наши планеты, где он не играл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 мая 2017, 20:31

      Парень красава, с годами прибавляет!!!

      4
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      Рейтинг: +5

      adro 4 мая 2017, 20:28

      Только где ты был в матче с барсой, как всегда расстворился на поле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > adro 4 мая 2017, 21:19

      В матче с Барсой, больше повезло королю с другой планеты)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > pzdc. 4 мая 2017, 22:10

      К сожалению который год Реал никак не научится играть
      вдесятером

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > petr69 5 мая 2017, 03:59

      Реал всегда умел играть в 10 и примеров куча ,и в разные годы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 мая 2017, 20:23

      Особо грубить не нужно конечно-поскромнее -- пару в ответном и пару в финале

      -2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 20:13

      подколол, конечно с этой, команда играет в своё удовольствие, а роналду если ловит кураж его сложно остановить, удачи в дальнейшем

      4
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