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Роналду: «Я с этой планеты»

4 мая 2017, 20:00
13

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от преодоленного рубежа в 400 голов за мадридский клуб. Отметим, что данной отметки португалец достиг, сделав хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

«На самом деле я чувствую себя хорошо. Очевидно, что в успехах есть и доля удачи. Все сказалось хорошо не только для меня, но и для команды. Вот поэтому я всегда говорю, что за самоотверженную и напряженную работу, результат придет сам собой. Мне очень повезло, и я с этой планеты», – сказал Роналду.

Напомним, Роналду стал игроком «Реала» в 2009 году. В нынешнем сезоне португалец провел за сливочных в Лиге чемпионов 11 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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NEON-SM
1493918017
подколол, конечно с этой, команда играет в своё удовольствие, а роналду если ловит кураж его сложно остановить, удачи в дальнейшем
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petr69
1493918584
Особо грубить не нужно конечно-поскромнее -- пару в ответном и пару в финале
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adro
1493918923
Только где ты был в матче с барсой, как всегда расстворился на поле
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4agaaa
1493919077
Парень красава, с годами прибавляет!!!
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САНЁК17
1493920748
Звезда футбола наши планеты, где он не играл.
Ответить
Psih86
1493921635
Конечно с этой,заднеприводнные только здесь водятся!!!
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petr69
1493924892
Да!-Не один телевизор еще разобьет Пике
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Даркуш05
1493926356
А кто-то сомневался что ли?
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Дядя Серёжа
1493950034
я с этой планеты... но очень хороший район.
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nomer10
1493969708
Инопланетянин один во все времена и это Рональдиньо))))))
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