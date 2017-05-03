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    РФПЛ обратилась с официальным запросом в ФИФА по вопросу введения системы видеоповторов

    Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о заявлении «Краснодара», который призвал как можно скорее ввести в РФПЛ систему видеоповторов. По словам функционера руководство лиги отправило запрос в ФИФА по данному вопросу.

    «Заявление «Краснодара» о видеоповторах? Это непростая тема. Мы попросили ФИФА использовать те технические средства, которые будут применены на Кубке конфедераций, а далее — на чемпионате мира. Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно понимать, что одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а ее эксплуатация — 100 тысяч долларов в год. В этом плане лига должна четко определиться. Попробуем в начале поставить на год на четырех стадионах. Разговариваем с ФИФА по этому поводу», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2017 20:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 мая 2017, 08:43

      что не делай А бабло пилить нужно (трудная задача)...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 мая 2017, 04:14

      На матче "Спартак" - "ЦСКА" что-то же использовали, и ничего, вроде, показывала эта система что-то... И вряд ли это стоило столько бабла. А то еще из-за несанкционированного использования такой системы переигрывать заставят, особенно, если "Зениту" это поможет:)

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 4 мая 2017, 00:08

      меньше воровать будешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 3 мая 2017, 21:43

      это ж сколько они себе отката заложили?

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > kvm 3 мая 2017, 21:46

      1000%...как минимум.

      2
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      Рейтинг: +2389

      serglider > kvm 4 мая 2017, 00:43

      В ФИФА то же "жуки" еще те сидят))) То есть "какую хочешь" систему видеоповторов не поставишь без их одобрения... Ну, а "рекомендуют" они исходя из уровня жизни в Европе, а не в России))) На месте Мутко я бы попробовал "протолкнуть" Россию как "пилотный" проект обкатки систем видеоповторов в чемпионате России, перед "внедрением" на ЧМ 2018 за счет финансирования из ФИФА, у их бабосов немеряно: будет лярдом больше или лярдом меньше никто особо и не заметит)))

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