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  • РФПЛ обратилась с официальным запросом в ФИФА по вопросу введения системы видеоповторов

РФПЛ обратилась с официальным запросом в ФИФА по вопросу введения системы видеоповторов

3 мая 2017, 20:38
6

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о заявлении «Краснодара», который призвал как можно скорее ввести в РФПЛ систему видеоповторов. По словам функционера руководство лиги отправило запрос в ФИФА по данному вопросу.

«Заявление «Краснодара» о видеоповторах? Это непростая тема. Мы попросили ФИФА использовать те технические средства, которые будут применены на Кубке конфедераций, а далее — на чемпионате мира. Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно понимать, что одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а ее эксплуатация — 100 тысяч долларов в год. В этом плане лига должна четко определиться. Попробуем в начале поставить на год на четырех стадионах. Разговариваем с ФИФА по этому поводу», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (6)
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kvm
1493836999
это ж сколько они себе отката заложили?
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Небесная
1493845689
меньше воровать будешь
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Smekaev
1493860445
На матче "Спартак" - "ЦСКА" что-то же использовали, и ничего, вроде, показывала эта система что-то... И вряд ли это стоило столько бабла. А то еще из-за несанкционированного использования такой системы переигрывать заставят, особенно, если "Зениту" это поможет:)
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bolela_16
1493876618
что не делай А бабло пилить нужно (трудная задача)...
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