РФПЛ обратилась с официальным запросом в ФИФА по вопросу введения системы видеоповторов

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о заявлении «Краснодара», который призвал как можно скорее ввести в РФПЛ систему видеоповторов. По словам функционера руководство лиги отправило запрос в ФИФА по данному вопросу.

«Заявление «Краснодара» о видеоповторах? Это непростая тема. Мы попросили ФИФА использовать те технические средства, которые будут применены на Кубке конфедераций, а далее — на чемпионате мира. Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно понимать, что одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а ее эксплуатация — 100 тысяч долларов в год. В этом плане лига должна четко определиться. Попробуем в начале поставить на год на четырех стадионах. Разговариваем с ФИФА по этому поводу», – сказал Мутко.