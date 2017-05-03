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    Роналду: «Поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик и стал первым в истории игроком, забившим более 50-ти голов в плей-офф турнира.

    «Конечно, я доволен этими голами. Забивать – моя задача. Но поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда, которая провела очень хорошую игру. Мы показывали отличный футбол на протяжении всего матча.

    Теперь у «Реала» есть преимущество перед ответной встречей, но в этом противостоянии еще ничего не решено. «Атлетико» – очень сильный соперник», – сказал Роналду.

    Напомним, что ответный матч «Атлетико» – «Реал» пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

    «Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума

    Источник: AS

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    03.05.2017 07:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +617

      nelez 3 мая 2017, 19:10

      прочитая комменты тех у кого на профиле игроки барселоны , становится яснее- барселоновские болельщики разочерованы больше чем игроки Атлетико

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 мая 2017, 11:19

      Как скромно: ...не только я...
      Я!!!

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 3 мая 2017, 10:21

      Прежде всего поздравлений заслуживают Марсело,Карвазаль,Модрич,Кроос,Иско,Асенсио,Васкес. И только в последнюю очередь Роналду.Было бы преступлением не забить 3 ,когда вся команда играет ТОЛЬКО на тебя.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2017, 10:12

      Больше заслужил эти молодые игроки реала и модрич они душой играют за клуб.... роналду забил ну больше молодежке реала респект... давно не видел молодых толантов в реале

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 мая 2017, 10:08

      Нет слов . После таких игр смотреть драки наших пешеходов на футбольных полях тошнотворно . Даже не вериться что человеку уже 32.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 мая 2017, 08:53

      Он -гений. Талант выбрать позицию там, где окажется мяч. И конечно много забивает головой. Красавец.

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 3 мая 2017, 08:44

      c победой

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 мая 2017, 07:14

      Скромно))))

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