Роналду: «Поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик и стал первым в истории игроком, забившим более 50-ти голов в плей-офф турнира.

«Конечно, я доволен этими голами. Забивать – моя задача. Но поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда, которая провела очень хорошую игру. Мы показывали отличный футбол на протяжении всего матча.

Теперь у «Реала» есть преимущество перед ответной встречей, но в этом противостоянии еще ничего не решено. «Атлетико» – очень сильный соперник», – сказал Роналду.

Напомним, что ответный матч «Атлетико» – «Реал» пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

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