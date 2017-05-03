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  • Роналду: «Поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда»

Роналду: «Поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда»

3 мая 2017, 07:08
9

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик и стал первым в истории игроком, забившим более 50-ти голов в плей-офф турнира.

«Конечно, я доволен этими голами. Забивать – моя задача. Но поздравлений заслуживаю не только я, но и вся команда, которая провела очень хорошую игру. Мы показывали отличный футбол на протяжении всего матча.

Теперь у «Реала» есть преимущество перед ответной встречей, но в этом противостоянии еще ничего не решено. «Атлетико» – очень сильный соперник», – сказал Роналду.

Напомним, что ответный матч «Атлетико» – «Реал» пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

«Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Атлетико Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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Docentusa
1493784842
Скромно))))
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Дополнительная минута
1493790295
c победой
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RedWhiteFans2
1493790834
Он -гений. Талант выбрать позицию там, где окажется мяч. И конечно много забивает головой. Красавец.
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raritet
1493795301
Нет слов . После таких игр смотреть драки наших пешеходов на футбольных полях тошнотворно . Даже не вериться что человеку уже 32.
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de bruyne
1493795536
Больше заслужил эти молодые игроки реала и модрич они душой играют за клуб.... роналду забил ну больше молодежке реала респект... давно не видел молодых толантов в реале
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Ronaldinho R10
1493796076
Прежде всего поздравлений заслуживают Марсело,Карвазаль,Модрич,Кроос,Иско,Асенсио,Васкес. И только в последнюю очередь Роналду.Было бы преступлением не забить 3 ,когда вся команда играет ТОЛЬКО на тебя.
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subbotaspartak
1493799571
Как скромно: ...не только я... Я!!!
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nelez
1493827839
прочитая комменты тех у кого на профиле игроки барселоны , становится яснее- барселоновские болельщики разочерованы больше чем игроки Атлетико
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