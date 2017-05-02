«Уфа» выступила за введение системы видеоповторов в РФПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что поддерживает идею «Краснодару» по введению в РФПЛ системы видеопомощи судьям. Ранее «быки» опубликовали заявление, в котором сказано, что они уже обратились к российским футбольным властям с инициативой ввести видеоповторы на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

«Согласен с «Краснодаром» в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе», – сказал Газизов.

Напомним, что система видеопомощи арбитрам будет задействована на Кубке конфедераций-2017, а также, возможно, на мировом первенстве 2018 года.