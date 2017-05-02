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    «Уфа» выступила за введение системы видеоповторов в РФПЛ

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что поддерживает идею «Краснодару» по введению в РФПЛ системы видеопомощи судьям. Ранее «быки» опубликовали заявление, в котором сказано, что они уже обратились к российским футбольным властям с инициативой ввести видеоповторы на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

    «Согласен с «Краснодаром» в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе», – сказал Газизов.

    Напомним, что система видеопомощи арбитрам будет задействована на Кубке конфедераций-2017, а также, возможно, на мировом первенстве 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    02.05.2017 13:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 17:19

      В принципе, видеоповторы в РФПЛ не за горами, раз на КК и на ЧМ-18 эксперимент проведут, и он удастся. Тем более, оба турнира в РФ.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 мая 2017, 17:05

      Прозрели наконец то, пока каждая из команд не попала по несколько раз на арбитришек...

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