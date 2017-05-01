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    Смолов и Вандерсон – в атаке «Краснодара», Прудников, Яковлев и Будковский сыграют впереди у «Анжи»

    «Краснодар» и «Анжи» объявили стартовые составы на поединок 26-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Клаэссон, Смолов, Вандерсон.

    «Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Гулиев, Прудников, Яковлев, Будковский.

    Матч состоится на арене «ФК Краснодар» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    01.05.2017 17:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 мая 2017, 18:40

      "Быкам" надо тренера менять. Ни хрена хорошего с Шалимовым не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 мая 2017, 17:24

      Победу БЫКАМ!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 1 мая 2017, 17:18

      Опять 3:3.

      -1
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