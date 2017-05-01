Смолов и Вандерсон – в атаке «Краснодара», Прудников, Яковлев и Будковский сыграют впереди у «Анжи»

«Краснодар» и «Анжи» объявили стартовые составы на поединок 26-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Клаэссон, Смолов, Вандерсон.

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Гулиев, Прудников, Яковлев, Будковский.

Матч состоится на арене «ФК Краснодар» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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