635 болельщиков «Реала» лишились абонементов за перепродажу билетов на матч против «Барселоны»

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила об аннулировании сезонных абонементов 635-ти членов фан-клуба. Причиной послужила перепродажа билетов на Эль Класико 23 апреля, в котором мадридский клуб в рамках 33-го тура Примеры уступил «Барселоне» со счетом 2:3.

В сообщении также говорится о том, что подобные действия в будущем могут привести к пожизненному исключению из общества болельщиков «сливочных».

Команда Зинедина Зидана делит с каталонцами первое место в турнирной таблице чемпионата Испании и имеет один матч в запасе.