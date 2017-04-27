Сорокин: «Мы очень пристально следим за состоянием поля на «Крестовском»

Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Санкт-Петербург». Напомним, ранее сообщалось о проблемах с газоном на арене.

Накануне «Зенит» отказался брать под свой контроль газон стадиона из-за неудовлетворительного качества покрытия.

«Мы очень пристально за этим следим. Газон долго «просыпался», но сейчас растет. Может, не так активно и красиво, как ожидалось, но прогресс заметен. Просто процесс происходит чуть медленнее, чем ожидалось.

Во-первых, Питер все-таки не южный город, здесь свой достаточно суровый климат. Во-вторых, крышу стадиона впервые раздвинули только несколько недель назад. То есть рост травы происходил исключительно в искусственных условиях – вентиляция и подсветка производились с помощью специального оборудования. Если бы это была южная полоса и газон находился бы на открытом, полностью вентилируемом стадионе, было бы легче. Здесь же рост травы приходится обеспечивать инженерным способом.

«Убили» газон, когда тестировали выдвижное поле? Это тоже неправда. Газон не затрагивается при выдвижении. Притом такой маневр производился всего один раз. И до Кубка конфедераций выкатывать газон за пределы стадиона никто не планирует.

Конечно, объект большой, со сложной историей строительства, со сменой подрядчиков, архитекторов и так далее. Наверное, все это тянет за собой некий шлейф. Но с лета прошлого года мы видим большой прогресс. Администрация города выполнила все обещания, стадион получил заключение соответствия в необходимый срок. А дальше – нюансы жизни футбольной арены. На нем просто надо поиграть как можно больше, чтобы его освоить», — сказал Сорокин.