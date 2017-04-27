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  • Будогосский: «Оценка Вилкову за игру «Оренбург» – «Зенит» положительная. Основания для назначения пенальти были»

Будогосский: «Оценка Вилкову за игру «Оренбург» – «Зенит» положительная. Основания для назначения пенальти были»

27 апреля 2017, 11:05
30

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что арбитр матча «Оренбург»«Зенит» (0:1) Михаил Вилков правильно назначил пенальти в ворота оренбуржской команды за фол на Юрии Жиркове. Также Будогосский оценил работу судьи Сергея Карасева в поединке ЦСКА«Локомотив» (4:0).

– Верно ли судья Вилков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»?

– Мое мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Как оцените работу бригады Карасева в матче ЦСКА – «Локомотив»?

– Как исключительно профессиональную. Не раз ловил себя на мысли – это действительно международный уровень работы и искренне горжусь, что у нас есть судьи такого уровня. И это не один Сергей Карасев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Будогосский Андрей Карасев Сергей Вилков Михаил
Комментарии (30)
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FanatSerj
1493280794
В том то и дело, что для каких то клубов у нас достаточно "основания" для пенальти, т.е лишь бы был повод. А другим желтую дадут, за такие "основания" как за симуляцию.
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Казак88
1493281196
И вновь продолжается...фарс
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Павел Амурский
1493281408
Опять визжат свинюшки.
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Диктор
1493282551
И ты Тварь Будогорский и Вилков.
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mahan
1493282620
Пенальти не было. Судьи зенит уже вторую игру подряд вытягивают.
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FanatSerj
1493285907
Посмотрел повторы, ахх-хаааа-хаааа какие основания то? Красивый прыжок рыбкой Жиркова ? Тут 5 баллов за артистизм и чистая желтая карточка за симуляцию. Все ясно, если второй год подряд Зенит в ЛЧ не попадает, то это будет позорищем клуба и полная несостоятельность его руководства. А за свои решения оно не готово отвечать, поэтому тащат зеню в ЛЧ и не только за уши но и за яйки )))
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порт
1493286387
Сейчас диванные эксперты все расставят по полочкам, и скажут как должно быть.
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ALEX ML
1493286542
ссы в глаза - божья роса
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ufos73
1493286560
Какие бл*** основания??? Старый пердун! Мало нам было комментатора Дятлова, так еще одно г* ( Пзоро бомжам! Позор РФС!!!
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VVM1964
1493287307
" ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ "
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