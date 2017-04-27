Будогосский: «Оценка Вилкову за игру «Оренбург» – «Зенит» положительная. Основания для назначения пенальти были»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что арбитр матча «Оренбург» – «Зенит» (0:1) Михаил Вилков правильно назначил пенальти в ворота оренбуржской команды за фол на Юрии Жиркове. Также Будогосский оценил работу судьи Сергея Карасева в поединке ЦСКА – «Локомотив» (4:0).

– Верно ли судья Вилков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»?

– Мое мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Как оцените работу бригады Карасева в матче ЦСКА – «Локомотив»?

– Как исключительно профессиональную. Не раз ловил себя на мысли – это действительно международный уровень работы и искренне горжусь, что у нас есть судьи такого уровня. И это не один Сергей Карасев.