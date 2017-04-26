Вход на матч «Рубин» – ЦСКА по паспортам болельщиков будет бесплатным

Вход на стадион «Казань–Арена» 17 мая на матч 29-го тура чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. Об этом сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Доступ на данный матч будет бесплатным для лиц, оформивших паспорт болельщика. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч», – сообщил Шайхутдинов.

Напомним, что «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.