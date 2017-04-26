Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вход на матч «Рубин» – ЦСКА по паспортам болельщиков будет бесплатным

Вход на матч «Рубин» – ЦСКА по паспортам болельщиков будет бесплатным

26 апреля 2017, 17:19
7

Вход на стадион «Казань–Арена» 17 мая на матч 29-го тура чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. Об этом сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Доступ на данный матч будет бесплатным для лиц, оформивших паспорт болельщика. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч», – сообщил Шайхутдинов.

Напомним, что «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEON-SM
1493217014
совсем всё плохо, вход бесплатный, похоже даже за 300 рублей люди не хотят смотреть игру Рубина, в москве бы разок сделали так
Ответить
kykyi
1493217860
Ужас. скоро насильно болельщиков на стадион загонять будут или за флакон бесплатного "боярышника".
Ответить
Свентовитт
1493219417
))
Ответить
Главные новости
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
14
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
8
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+