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Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 миллиардов рублей

26 апреля 2017, 12:09
18

Стало известно, что бюджет «Рубина» в нынешнем сезоне составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов). Стоит отметить, что эта сумма близка к той, которую тратит лидирующий в чемпионате России «Спартак».

Напомним, ранее президент «Рубина» Ильсур Метшин сообщил о сокращении бюджета казанского клуба на 50 миллионов евро.

На данный момент «Рубин» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (18)
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Доброе Зло.
1493198347
7 мульярдав мона сказать бросили в навоз.
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FanatSerj
1493198392
И эти люди еще Бердыева обвиняли в не целевом расходовании денег в Рубине.
Да не смешите мои подковы, его от туда и поперли, что есть такой лакомый кусочек, который можно от души пилять, а он там клуб строил, который мог играть достойно с любыми грандами. Так а что с футболом при новом векторе развития? да в жопу футбол, все равно в Казани он не популярен.
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Доброе Зло.
1493198504
Татарский бизнес-"Нашёл ящик водки,продал,а деньги пропил"!!!!
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SunRomeS
1493199844
Им там футбол не нужен, кроме болельщиков!!! Там деньги по пилить не знают как, что , кому)
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майкл
1493201212
как написали по ниже постом команда нафиг никому не нужна кроме болел, а так пилят бабло я не удивлюсь если по СПАРКу посмотреть основной род занятий рубина оптовая торговля лесо-пило и строительными материалами а также ремонт помещений и т.д.
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Lester84
1493202518
Денег дохуя - толку нихуя!
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sidors32
1493202949
А в Ростове 30 лямов баксов плюс Бердыев и разница очевидна. Профукали тренера и пилят теперь бабло спокойно. А результатов, сказал президент клуба, надо ждать 4 года
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Malibu
1493203679
Мне кажется их бюджет надо считать не деньгами, а испанцами-середняками...
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опус 2
1493210752
Для сравнения, в Уфе один миллиард двести .
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GammiD
1493217802
Булдыралар! Булдырдыки!
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