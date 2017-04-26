Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 миллиардов рублей

Стало известно, что бюджет «Рубина» в нынешнем сезоне составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов). Стоит отметить, что эта сумма близка к той, которую тратит лидирующий в чемпионате России «Спартак».

Напомним, ранее президент «Рубина» Ильсур Метшин сообщил о сокращении бюджета казанского клуба на 50 миллионов евро.

На данный момент «Рубин» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.