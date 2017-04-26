Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 миллиардов рублей

Стало известно, что бюджет «Рубина» в нынешнем сезоне составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов). Стоит отметить, что эта сумма близка к той, которую тратит лидирующий в чемпионате России «Спартак».
Напомним, ранее президент «Рубина» Ильсур Метшин сообщил о сокращении бюджета казанского клуба на 50 миллионов евро.
На данный момент «Рубин» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Источник: «Реальное время»
Да не смешите мои подковы, его от туда и поперли, что есть такой лакомый кусочек, который можно от души пилять, а он там клуб строил, который мог играть достойно с любыми грандами. Так а что с футболом при новом векторе развития? да в жопу футбол, все равно в Казани он не популярен.