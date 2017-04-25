С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассматривалось дело в отношении «Рубина». Напомним, ранее клуб должен был погасить задолженность перед футболистом Шота Бибиловым.

Сообщается, что казанский клуб исполнил решение Палаты по разрешению споров от 16 ноября 2016 года. Таким образом, «Рубин» снова имеет право регистрировать новых игроков.

Команда из Казани располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.