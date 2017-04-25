Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

    Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассматривалось дело в отношении «Рубина». Напомним, ранее клуб должен был погасить задолженность перед футболистом Шота Бибиловым.

    Сообщается, что казанский клуб исполнил решение Палаты по разрешению споров от 16 ноября 2016 года. Таким образом, «Рубин» снова имеет право регистрировать новых игроков.

    Команда из Казани располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 26 апреля 2017, 13:02

      ура все можно еще лямов 30 попилить, как понятно игра она на фиг никому не нужна главное отмыть бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 апреля 2017, 07:22

      Можно начинать еще один состав закупать!)))
      А вдруг на этот раз больше повезет.))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11