Авен: «Матч «Спартака» против «Урала» будет ключевым с точки зрения психологии»

Председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, который мог стать акционером «Спартака», поделился ожиданиями от встречи 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые примут «Урал».

– В Ростове команда была абсолютно не готова тактически, не знала что делать. К сожалению, не было никакой тренерской идеи. Обычно в этом сезоне было иначе... В матче с «Зенитом» было наоборот, а в этот раз ничего не противопоставили Бердыеву. И второе, «Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник. Такой, каким был Видич. Для Лиги чемпионов нужно фундаментально укреплять ряд позиций. И в первую очередь – центр обороны.

– Матч с «Уралом» – ключевой?

– Да, с точки зрения психологии. Если не задрожат коленки и выиграют, это будет важный шаг. Боюсь, как бы не начался мандраж. В этой команде мало тех, кто что-то выигрывал. Сегодня увидим, могут ли эти игроки вставать после неудачи и выгрызать победу.

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