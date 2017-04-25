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    Авен: «Матч «Спартака» против «Урала» будет ключевым с точки зрения психологии»

    Председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, который мог стать акционером «Спартака», поделился ожиданиями от встречи 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые примут «Урал».

    – В Ростове команда была абсолютно не готова тактически, не знала что делать. К сожалению, не было никакой тренерской идеи. Обычно в этом сезоне было иначе... В матче с «Зенитом» было наоборот, а в этот раз ничего не противопоставили Бердыеву. И второе, «Спартаку» нужен выдающийся центральный защитник. Такой, каким был Видич. Для Лиги чемпионов нужно фундаментально укреплять ряд позиций. И в первую очередь – центр обороны.

    – Матч с «Уралом» – ключевой?

    – Да, с точки зрения психологии. Если не задрожат коленки и выиграют, это будет важный шаг. Боюсь, как бы не начался мандраж. В этой команде мало тех, кто что-то выигрывал. Сегодня увидим, могут ли эти игроки вставать после неудачи и выгрызать победу.

    Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 21:30

      Сумел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:33

      Откинулся,что-ли...
      А говорили ,пятнаха светит...

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