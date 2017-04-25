Скрипченко может покинуть «Крылья Советов» в случае вылета в ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко может лишиться своего поста в случае невыполнения поставленной задачи – сохранения прописки в Премьер-лиге.

Напомним, 41-летний белорус возглавил самарцев 3 ноября.

После 24-х туров «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 21 очко. От 12-го места, дающего право напрямую остаться в элитном дивизионе, самарскую команду отделяют шесть баллов.