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    Скрипченко может покинуть «Крылья Советов» в случае вылета в ФНЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко может лишиться своего поста в случае невыполнения поставленной задачи – сохранения прописки в Премьер-лиге.

    Напомним, 41-летний белорус возглавил самарцев 3 ноября.

    После 24-х туров «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 21 очко. От 12-го места, дающего право напрямую остаться в элитном дивизионе, самарскую команду отделяют шесть баллов.

    Источник: ФАН

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    25.04.2017 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +415

      radga 25 апреля 2017, 19:24

      Продав одну команду - продаст и "Крылья". А жаль, команда - не плоха.
      Бригада болельщиков там есть приличная.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 25 апреля 2017, 19:21

      Скрипченко - редиска( не хороший человек).

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 апреля 2017, 19:14

      Ну это логично!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 25 апреля 2017, 19:08

      Крылья не вылетят.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2017, 18:25

      Крылья РПФЛ не покинут! В переходных играх выкарабкаются! Удачи им!

      4
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:22

      Зря в самару перебрался

      0
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