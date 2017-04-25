Ягудин: «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

Напомним, игра завершилась судейским скандалом. Во второй половине встречи арбитр Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов екатеринбургской команды.

«Зенит» — «Урал»! Что за хрень? Позор! Вот такой наш футбол — полное говно. А «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время! А вы все еще смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.