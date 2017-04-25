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    Ягудин: «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время!»

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

    Напомним, игра завершилась судейским скандалом. Во второй половине встречи арбитр Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов екатеринбургской команды.

    «Зенит» — «Урал»! Что за хрень? Позор! Вот такой наш футбол — полное говно. А «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время! А вы все еще смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

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    25.04.2017 06:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:50

      Зенит давно уже так выигрывает.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 апреля 2017, 14:25

      Смотрю...А ведь никто даже и не подумал,прежде чем написать гадость о великом человеке- Олимпийском чемпионе- кто он сам, чтобы судить Ягудина???? Вы за своей зенитовской занавеской перестали видеть и слышать...А об уважении достойшейших людей - даже речи не идет....И еще смеют себя называть культурной столицей?????????? Чморье полное....

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 апреля 2017, 14:17

      Что Питер...Правда не по нраву????? Леха- красавец!!! Сказал все в точку!!! А я вот смотрю на вас и не понимаю....вам нужно купленное чемпионство ??? Так потом вам в ЛЧ так жопу надерут, что всей стране будет стыдно....Просто признайте- что при Луческу игры нет...С приходом Халка пропала комбинационная игра, а с его уходом- вообще ничего не осталось.......

      -1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 апреля 2017, 12:54

      Лешка эксперт по говну. Сколько поедено, сколько обнюхано........

      -3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 апреля 2017, 11:55

      Олимпийский чемпион мог и без слова хрень обойтись..

      Этими удалениями зенит могли спец подставить, а спартаку облегчить жизнь в матче с уралом..

      А ягудин если не хочет расстраиваться изза судейства рфпл пусть вообще не смотрит...

      -2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 25 апреля 2017, 11:40

      ягудин иди щечки подкрась

      а футбол наш точно ГОВНО

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 25 апреля 2017, 11:30

      Наш Футбол посмотришь, хоть поржать можно, а вот фигурное катание - говнятина полная

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 апреля 2017, 10:38

      В общем-то так и есть, на счет бомжей согласен, по беспределу тоже. Но Фигурное катание еще говнистей. Так что Леша, похоже ты и сам оттуда, в смысле из г...а...

      -2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 апреля 2017, 09:41

      " Вот такой наш футбол — полное говно.
      А вы все еще смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет"

      А сам то что смотришь и лезешь тогда туда, позабыли парня...

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 апреля 2017, 09:30

      Когда Бздюба прыгнет тройной прыжок,
      Что скажешь, дружок?
      А ты с шестнадцати метров до ворот допнёшь?
      Обсирай фигуристов, футбол не трожь.

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