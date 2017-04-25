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  • Ягудин: «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время!»

Ягудин: «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время!»

25 апреля 2017, 06:26
16

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

Напомним, игра завершилась судейским скандалом. Во второй половине встречи арбитр Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов екатеринбургской команды.

«Зенит» — «Урал»! Что за хрень? Позор! Вот такой наш футбол — полное говно. А «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время! А вы все еще смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (16)
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Danish Dynamite
1493094933
Он прав, смотреть русский футбол - мазохистом быть.
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Lenin26
1493098982
Этот танцор ещё вылез!!!специалист недоучка,аж читать смешно, у нас чемпионат всю жизнь такой был!
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dyema
1493099110
Ещё один спартач вылез ....
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lysenkoff
1493102493
" Вот такой наш футбол — полное говно. А вы все еще смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет" А сам то что смотришь и лезешь тогда туда, позабыли парня...
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plehanov6
1493105885
В общем-то так и есть, на счет бомжей согласен, по беспределу тоже. Но Фигурное катание еще говнистей. Так что Леша, похоже ты и сам оттуда, в смысле из г...а...
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Axe111
1493109604
ягудин иди щечки подкрась а футбол наш точно ГОВНО
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mihail200606
1493110533
Олимпийский чемпион мог и без слова хрень обойтись.. Этими удалениями зенит могли спец подставить, а спартаку облегчить жизнь в матче с уралом.. А ягудин если не хочет расстраиваться изза судейства рфпл пусть вообще не смотрит...
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neveldomha
1493114047
Лешка эксперт по говну. Сколько поедено, сколько обнюхано........
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zico2205
1493119553
Смотрю...А ведь никто даже и не подумал,прежде чем написать гадость о великом человеке- Олимпийском чемпионе- кто он сам, чтобы судить Ягудина???? Вы за своей зенитовской занавеской перестали видеть и слышать...А об уважении достойшейших людей - даже речи не идет....И еще смеют себя называть культурной столицей?????????? Чморье полное....
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Мудрый Каа
1493135451
Зенит давно уже так выигрывает.
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