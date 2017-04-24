«Реал» включился в борьбу за Бонуччи

Мешки с деньгами - это Сити Юнайтед и Испанский балет в лице Реала и Барсы!!!
«Реал» намерен поспорить с «Манчестер Сити» за защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
«Горожане» готовят рекордное предложение для 29-летнего игрока нынешним летом, однако президент мадридцев Флорентино Перес готов составить конкуренцию английскому гранду в борьбе за итальянца.
Также в услугах футболиста центра обороны «старой синьоры» заинтересован «Челси».
В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 37-ми матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.