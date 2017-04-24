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    «Реал» включился в борьбу за Бонуччи

    «Реал» намерен поспорить с «Манчестер Сити» за защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

    «Горожане» готовят рекордное предложение для 29-летнего игрока нынешним летом, однако президент мадридцев Флорентино Перес готов составить конкуренцию английскому гранду в борьбе за итальянца.

    Также в услугах футболиста центра обороны «старой синьоры» заинтересован «Челси».

    В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 37-ми матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Don Balon

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    24.04.2017 21:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +214

      Yurini 28 апреля 2017, 19:30

      Мешки с деньгами - это Сити Юнайтед и Испанский балет в лице Реала и Барсы!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2017, 13:23

      Разве что только в Реал, да и то маловероятно, что он вообще покинет Юве! А переходить во всякие денежные проекты типа сити или челси, вообще смысла не имеет

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 апреля 2017, 08:42

      Наврятли вообще когда Бонуччи уйдет из Ювентуса

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 апреля 2017, 23:37

      Vidal Sassoon - вот он какой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      RISHANTOS 24 апреля 2017, 22:15

      Ок

      -2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 апреля 2017, 22:09

      Тогда уж и Барцальи с Кьеллини покупайте, и будет у вас две линии BBC)))

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 апреля 2017, 21:42

      Налетели толстосумы

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 апреля 2017, 21:29

      смысл ему в реал переходить? лч он в этом сезоне и в ювентусе выиграет. только если за бабосами мс или к конте в челси.

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