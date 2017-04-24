Маркин: «В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов»

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал работу правоохранительных органов на матче «Ростов» – «Спартак». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0.

«В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов. Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию.

Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать.

Что касается разницы в поведении правоохранительных органов города по отношению к английским и российским болельщикам – я не считаю, что это правильная постановка вопроса. Конечно, если фанаты условного «Манчестера» будут вести себя неправомерно, то в их отношении тоже будут предприняты меры. Нарушителей неправильно делить на национальности», – сказал Маркин.