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  • Маркин: «В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов»

Маркин: «В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов»

24 апреля 2017, 17:10
11

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал работу правоохранительных органов на матче «Ростов»«Спартак». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0.

«В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов. Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию.

Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать.

Что касается разницы в поведении правоохранительных органов города по отношению к английским и российским болельщикам – я не считаю, что это правильная постановка вопроса. Конечно, если фанаты условного «Манчестера» будут вести себя неправомерно, то в их отношении тоже будут предприняты меры. Нарушителей неправильно делить на национальности», – сказал Маркин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (11)
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Jack24
1493043214
а бить обязательно?
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Диктор
1493043555
Прикольно вот значит в каком мы правовом государстве живем.
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Asbjorn
1493043833
очень нормальная работа,сразу дубинками бить
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giluxa1963
1493044542
ну если на улице будут идти погромы и полиция будет это пресекать то это нормально а когда ломают и жгут кресла на стадионе то их не тронь все знают какие болельщики у народноафриканской команды
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W/O N
1493045700
Как у нормального человека вообще может возникнуть идея сломать ворота и попытаться подвинуть строй ОМОНа? Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Синие наверное были?
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Krics
1493048702
Полицейское государство, унижать и обворовывать своих граждан - это норма.
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Микояновский мясокомбинат
1493050463
Маркин: "В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов,которые оградили людей от взбесившихся свиней."
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