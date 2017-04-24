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    Маркин: «В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов»

    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал работу правоохранительных органов на матче «Ростов»«Спартак». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0.

    «В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов. Болельщиками были несанкционированно открыты боковые входы на трибуну, толпа пыталась туда прорваться. Сотрудники правопорядка выполняли должностную инструкцию.

    Конечно, мы еще будем изучать все обстоятельства произошедшего. Нужно узнать, почему для болельщиков было открыто мало входов на трибуну. Почему толпа побежала искать другие входы? Вопрос организации мероприятия нельзя не учитывать.

    Что касается разницы в поведении правоохранительных органов города по отношению к английским и российским болельщикам – я не считаю, что это правильная постановка вопроса. Конечно, если фанаты условного «Манчестера» будут вести себя неправомерно, то в их отношении тоже будут предприняты меры. Нарушителей неправильно делить на национальности», – сказал Маркин.

    Источник: ТАСС

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    24.04.2017 17:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 апреля 2017, 19:14

      Маркин: "В Ростове-на-Дону мы наблюдали нормальную работу правоохранительных органов,которые оградили людей от взбесившихся свиней."

      1
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      Рейтинг: +893

      Krics 24 апреля 2017, 18:45

      Полицейское государство, унижать и обворовывать своих граждан - это норма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      W/O N 24 апреля 2017, 17:55

      Как у нормального человека вообще может возникнуть идея сломать ворота и попытаться подвинуть строй ОМОНа? Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Синие наверное были?

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 апреля 2017, 17:35

      ну если на улице будут идти погромы и полиция будет это пресекать то это нормально а когда ломают и жгут кресла на стадионе то их не тронь все знают какие болельщики у народноафриканской команды

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 апреля 2017, 17:23

      очень нормальная работа,сразу дубинками бить

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 17:19

      Прикольно вот значит в каком мы правовом государстве живем.

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 24 апреля 2017, 17:13

      а бить обязательно?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Jack24 24 апреля 2017, 17:25

      космонавтов на то и выводят,что бы дубинками махали

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Jack24 24 апреля 2017, 17:27

      А толкаться с ОМОНом нормально? Их большинство, поэтому они представляют прямую угрозу жизни сотрудникам. Если есть намек на агрессию - лучше атаковать первому, что они и продемонстрировали.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > bset 24 апреля 2017, 17:33

      только это в обратную сторону не работает

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > bset 24 апреля 2017, 19:13

      И главное чётко сработали, ничего лишнего.

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