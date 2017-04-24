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    На заседании КДК РФС избиение болельщиков «Спартака» ОМОНом рассматриваться не будет

    Получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак»«Ростов» (0:3) полузащитник Денис Глушаков приглашен на заседание КДК РФС. Об этом рассказал глава ведомства Артур Григорьянц.

    – «Ростов» – «Спартак». Рассмотрим удаление игрока московской команды Дениса Глушакова. Он приглашен на заседание комитета.

    – Инцидент с участием ОМОНА и болельщиков «Спартака» в вашей юрисдикции?

    – Нет, это не наша юрисдикция.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 24 апреля 2017, 13:38

      А кто задавал вопрос про ОМОН Григорянцу, я не понял?)))
      Спросил бы ещё, не в юрисдикции ли КДК проверка качества коржиков в буфете на стадионе))))))

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