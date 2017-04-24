На заседании КДК РФС избиение болельщиков «Спартака» ОМОНом рассматриваться не будет

Получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (0:3) полузащитник Денис Глушаков приглашен на заседание КДК РФС. Об этом рассказал глава ведомства Артур Григорьянц.

– «Ростов» – «Спартак». Рассмотрим удаление игрока московской команды Дениса Глушакова. Он приглашен на заседание комитета.

– Инцидент с участием ОМОНА и болельщиков «Спартака» в вашей юрисдикции?

– Нет, это не наша юрисдикция.