На заседании КДК РФС избиение болельщиков «Спартака» ОМОНом рассматриваться не будет

А кто задавал вопрос про ОМОН Григорянцу, я не понял?)))
Спросил бы ещё, не в юрисдикции ли КДК проверка качества коржиков в буфете на стадионе))))))
Получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (0:3) полузащитник Денис Глушаков приглашен на заседание КДК РФС. Об этом рассказал глава ведомства Артур Григорьянц.
– «Ростов» – «Спартак». Рассмотрим удаление игрока московской команды Дениса Глушакова. Он приглашен на заседание комитета.
– Инцидент с участием ОМОНА и болельщиков «Спартака» в вашей юрисдикции?
– Нет, это не наша юрисдикция.