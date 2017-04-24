Тер Штеген установил рекорд «Барселоны» по количеству сейвов за матч, начиная с сезона-2003/04

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании. Голкипер каталонцев Марк-Андре Тер Штеген провел на поле весь матч и совершил 12 сейвов. Показатель является ведущим для вратарей сине-гранатовых, начиная с сезона-2003/04.

Немец стал игроком «Барселоны» в мае 2014 года. Менхенгладбахская «Боруссия» заработала на трансфере 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Тер Штеген принял участие в 41-м матче команды Луиса Энрике.