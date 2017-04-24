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    Тер Штеген установил рекорд «Барселоны» по количеству сейвов за матч, начиная с сезона-2003/04

    «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании. Голкипер каталонцев Марк-Андре Тер Штеген провел на поле весь матч и совершил 12 сейвов. Показатель является ведущим для вратарей сине-гранатовых, начиная с сезона-2003/04.

    Немец стал игроком «Барселоны» в мае 2014 года. Менхенгладбахская «Боруссия» заработала на трансфере 12 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 25-летний Тер Штеген принял участие в 41-м матче команды Луиса Энрике.

    Источник: Opta

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    24.04.2017 01:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 апреля 2017, 06:19

      Автоматом после такой игры против Реала Тер Штеген подорожал в цене лям на 10-15!

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 24 апреля 2017, 04:24

      Изумительная игра Тер Штегена. Он доказал что реально один из лучших вратарей в мире

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 апреля 2017, 02:03

      Потрясный матч Тер Штегена.И не менее шикарен был Кейлор.Браво!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ronaldinho R10 24 апреля 2017, 11:14

      Подожди, а Браво тут при чем? ))))

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Павел Буре 24 апреля 2017, 18:20

      )))

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