Паскуато, Сонг и Лестьенн сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Рубин»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Лория, Шильников, Башкиров, Таранов, Садик, Глеб, Громов, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Ткачев, Визнович.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Цакташ, Камболов, Ткачук, Карадениз, Жемалетдинов, Рочина.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»