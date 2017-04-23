Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паскуато, Сонг и Лестьенн сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Рубин»

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 14:30 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно, Паскуато, Корниленко.

    Запасные: Лория, Шильников, Башкиров, Таранов, Садик, Глеб, Громов, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Ткачев, Визнович.

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Цакташ, Камболов, Ткачук, Карадениз, Жемалетдинов, Рочина.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2017 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11