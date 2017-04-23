Орлов: «Чемпионской игры у «Спартака» нет. До вчерашнего дня был высокий командный дух, но «Зенит» его забрал»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3). По мнению Орлова, красно-белые лидируют в РФПЛ из-за проблем у конкурентов.

– После результата матча «Ростов» – «Спартак» можно говорить, что «Зенит» по-прежнему в золотой гонке?

– «Ростов» просто разорвал «Спартак», разбил «Спартак»!

– Неожиданно?

– Можно в принципе найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у «Спартака» нет.

– Но ведь лидирует же команда Карреры.

– Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют «Зенит» и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. «Спартак» в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

До вчерашнего дня «Спартак» отличался высоким командным духом. «Зенит» его забрал (смеется).

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