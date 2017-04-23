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  • Орлов: «Чемпионской игры у «Спартака» нет. До вчерашнего дня был высокий командный дух, но «Зенит» его забрал»

Орлов: «Чемпионской игры у «Спартака» нет. До вчерашнего дня был высокий командный дух, но «Зенит» его забрал»

23 апреля 2017, 12:18
69

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3). По мнению Орлова, красно-белые лидируют в РФПЛ из-за проблем у конкурентов.

– После результата матча «Ростов» – «Спартак» можно говорить, что «Зенит» по-прежнему в золотой гонке?

– «Ростов» просто разорвал «Спартак», разбил «Спартак»!

– Неожиданно?

– Можно в принципе найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у «Спартака» нет.

– Но ведь лидирует же команда Карреры.

– Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют «Зенит» и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. «Спартак» в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

До вчерашнего дня «Спартак» отличался высоким командным духом. «Зенит» его забрал (смеется).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (69)
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dzhanavar
1492940565
После матча на 6 очков с Зенитом расслабления не избежать... Впереди еще игра с ЦСКА,тоже на 6 очков. Итальянец чемпионство не отдаст,у них менталитет другой. Это во первых. А потом в "Ростов"е играют настоящие мужчны,они это доказали не раз... А этот старый хрыч просто трепло...
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Axe111
1492942209
от зенита тошнит уже, позорище футбола
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Челнинец
1492942970
ахахахах это он про вчерашний матч чтоле? пока двух игроков Урала не удалили у Зенита ничего не получалось!!
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Taps
1492943190
Орлов - худший комментатор на сайте https://matchtv.ru/
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spam2009
1492945583
не зенит забрал а судьи и газпром. А за такие комментарии в рожу Орлову плюнуть. Не смотря на то, что старик
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SEREGA 64
1492946003
НУ ПОСМОТРИ ЭТОТ УРОД ТОЛЬКО РАСХВАЛИВАЛ СПАРТАК ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ЕГО КОМАНДЫ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТЬ ОТ СПАРТАКА И ТЫ СМОТРИ ЧТО ОПЯТЬ ГОВОРИТ И СМОТРИТЕ ЧТО НЕ ШЛЮХА ТО С ПИТЕРА И ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТ ТУДА ВО ГЛАВЕ С СОЛНЦЕЛИКИМ ВООБЩЕ ДЗЮБА ПОПАЛ ТУДА КУДА ЕМУ И ДОРОГА
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Диктор
1492946355
Господин Орлов-какая же вы тряпка,просто противно слушать вас как коментатора и как человека.если совесть есть расскажи о вчерашней игре с Уралом.Насколько был великим дух Зенита что они полной командой не могли справиться с остатками уральцев.ПОЗОР.
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Konb48
1492950804
Я вот вообще не понимаю, как Орлова допускают до комментирования матчей Зенита с любым соперником из нашей страны!?! Ладно ЛЕ или ЛЧ, там все болеют за свою страну, но тут...футбол ведь смотрят не только болельщики его любимого клуба! Ни один нормальный комментатор не позволил бы себе в прямом эфире болеть за какой-либо клуб.
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алекс88
1492951341
Как питербуржец могу сказать...уж достал этот орлов своей нудятиной и отвратными комментариями...давно пора ему на пенсию и не подпускать к микрофону
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mig28
1492954605
Ну конечно Зениту...кому бы ещё?!))) Орлов вообще кроме Зенита никаких команд не знает
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