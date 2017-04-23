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    Орлов: «Чемпионской игры у «Спартака» нет. До вчерашнего дня был высокий командный дух, но «Зенит» его забрал»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о крупном поражении «Спартака» в матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3). По мнению Орлова, красно-белые лидируют в РФПЛ из-за проблем у конкурентов.

    – После результата матча «Ростов» – «Спартак» можно говорить, что «Зенит» по-прежнему в золотой гонке?

    – «Ростов» просто разорвал «Спартак», разбил «Спартак»!

    – Неожиданно?

    – Можно в принципе найти объяснения этому результату. Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у «Спартака» нет.

    – Но ведь лидирует же команда Карреры.

    – Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют «Зенит» и ЦСКА. Армейцы и питерцы теряют очки. «Спартак» в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

    До вчерашнего дня «Спартак» отличался высоким командным духом. «Зенит» его забрал (смеется).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 12:18
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 24 апреля 2017, 09:00

      Старый маразматик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2017, 00:39

      Зенит - Чемпион !!!

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 апреля 2017, 23:39

      Зачем Зениту Спартаковский дух. У него есть свой "душок". Видели в матче "открытия" нового стадиона. Такой гаденький, прямо из газпромовской трубы. Этим душком заражаются и футболисты и тренеры и вот даже "великий комментатор" нюхнул.

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 23 апреля 2017, 20:30

      У Спартака нет чемпионской игры, а у зенита вообще ни какой игры нет.

      3
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      Рейтинг: +498

      Поль 23 апреля 2017, 19:48

      хорош пиз..еть про слабую игру конкурентов. чемпионами становились в россии, набирая 65-67 очков. спартак их наберет. станет чемпионом. это говорит о том, что каждый год конкуренты чемпиона играли хуё..о. а слова Орловых говорят нам о том, что в чемпионате россии все чемпионы без чемпионской игры. ну что за чушь?! спартак обыграл зенит и цска, локомотив и краснодар. сыграл 10 матчей на ноль. имеет в своем составе полезнейшего по статистике игрока. плотный состав, наигранный за 2 года. спартак заслуженно идет первым. вот зенит незаслуженно идет третьим, на этом месте должен быть ростов!!!

      3
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      Рейтинг: +5879

      Павелий > Поль 23 апреля 2017, 19:53

      Полностью согласен.
      1)Я считаю, что Спартак наберёт 65 очков. В начале сезона планировал, что 66.
      2)Ростов и Краснодар заслюживают Лигу Европы.
      3)Зениту, его руководству и многих неадекватных болельщикам полезно на один сезон опуститься в ФНЛ с перечислением своей годовой зарпалты в детские дома.

      5
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      Рейтинг: +295

      ильиных > Поль 24 апреля 2017, 06:45

      Золотые слова.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 апреля 2017, 17:44

      После матча с зенитом говорил,спартак показал чемп. игру, дятел.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ильиных 23 апреля 2017, 22:07

      Он просто пиз..ит как стоптанный башмак))

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 23 апреля 2017, 16:36

      Ну конечно Зениту...кому бы ещё?!))) Орлов вообще кроме Зенита никаких команд не знает

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      Рейтинг: +893

      Krics 23 апреля 2017, 16:28

      Лично мне очень понравилась работа Л.В. Слуцкого, все по делу, профессиональная оценка действий футболистов и судейского корпуса.

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 23 апреля 2017, 16:12

      Командный дух с судейским корпусом?

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      Рейтинг: +893

      Krics 23 апреля 2017, 16:11

      Орлов пора на пенсию, хватит отнимать работу у молодых, твое время закончилось в 90 -х, пиши мемуары.

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