Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «На матче «Зенит» – «Урал» присутствовало 11 тысяч человек»

На верхний ярус никого не пустили-скорее всего не достроен. И вообще зачем его такой громадный построили, если зрители не ходят? Денег "заработать" при строительстве и "пальцы растопырить", типа, у нас тоже есть.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился информацией о посещаемости матча «Зенит» – «Урал». Напомним, встреча стала первой на стадионе «Санкт-Петербург», а встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.
«11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом — это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в своем аккаунте в Twitter.
По данным РФПЛ на матче присутствовало порядка 20 тысяч человек.