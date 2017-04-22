Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «На матче «Зенит» – «Урал» присутствовало 11 тысяч человек»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился информацией о посещаемости матча «Зенит» – «Урал». Напомним, встреча стала первой на стадионе «Санкт-Петербург», а встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

«11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом — это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в своем аккаунте в Twitter.

По данным РФПЛ на матче присутствовало порядка 20 тысяч человек.