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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «На матче «Зенит» – «Урал» присутствовало 11 тысяч человек»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «На матче «Зенит» – «Урал» присутствовало 11 тысяч человек»

22 апреля 2017, 22:14
18

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился информацией о посещаемости матча «Зенит»«Урал». Напомним, встреча стала первой на стадионе «Санкт-Петербург», а встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

«11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом — это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в своем аккаунте в Twitter.

По данным РФПЛ на матче присутствовало порядка 20 тысяч человек.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (18)
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Aлексей8$
1492888619
Шлюхи зенита
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GoldPlayFIFARus9
1492890597
Его статистика врёт. Т.к. в продажу поступило 20 тысяч билетов,когда хотел купить,сказали что все уже распроданы. Около 15 тысяч были с абонементами и в свободной продаже ещё 5к. Да и по стадиону было видно,что нижний ярус заполнен чуть больше чем на половину.Если исходить из того,что стадион без малого 70к человек и поделить на 2 яруса,то получается 35к человек,и из этих 35к больше половины было занято.Там даже на глаз никак не могло быть 11к человек,хз что это за "ГК охрана" такие данные считает
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mihail200606
1492890647
Зашибись.. Для этого такую махину отгрохали.. На еврокубки или на Спартак тысяч 25 будет может приходить.. И все
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dok66
1492892599
Стадиона за миллиард долларов , да еще и такой скандал на первом матче !!!! Ну просто зашибись . Плевок в сторону всех болельщиков страны . Да , большинство из них живут не Питере и смотрят футбол "сидя на диване" , а не на Крестовском . А дзюба - миллионер , больше не говори всякую - ф-гню , а отрабатывай , или совсем станешь изгоем в своей стране . А что касается 20 тысяч , так это минимальный лимит по правилам ФИФА на выставочном матче на новом стадионе .. Без комментариев . В Турции или Греции по 20 тысяч приходит на баскетбол , а мы говорим о футболе . И все это за миллиард долларов , наших денег между прочим , а не денег Гинера , Федуна , Берлускони ... Честно , после этого не хочется смотреть ни Зенит , ни слушать Орлова (до сего дня я его уважал , но сейчас с его предвзятым комментарием..)
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alp
1492894732
албин в обиде на Зенит, вот и порет херню придурок
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kostyandr
1492897064
а если сделать былеты в 2-3 раза дешевле... а если не мотивировать судей...
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Павелий
1492900474
Даже если 20. Глоры Зенита говорили, что их по 50 тысяч будет ходить на каждый матч.
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alex kidn
1492920311
Лучше б этот матч на Петровском играли
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kykyi
1492921768
На верхний ярус никого не пустили-скорее всего не достроен. И вообще зачем его такой громадный построили, если зрители не ходят? Денег "заработать" при строительстве и "пальцы растопырить", типа, у нас тоже есть.
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