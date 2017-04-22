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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «На матче «Зенит» – «Урал» присутствовало 11 тысяч человек»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился информацией о посещаемости матча «Зенит»«Урал». Напомним, встреча стала первой на стадионе «Санкт-Петербург», а встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

    «11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом — это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в своем аккаунте в Twitter.

    По данным РФПЛ на матче присутствовало порядка 20 тысяч человек.

    Источник: Twitter

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    22.04.2017 22:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2017, 07:29

      На верхний ярус никого не пустили-скорее всего не достроен. И вообще зачем его такой громадный построили, если зрители не ходят? Денег "заработать" при строительстве и "пальцы растопырить", типа, у нас тоже есть.

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 апреля 2017, 07:05

      Лучше б этот матч на Петровском играли

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 23 апреля 2017, 01:34

      Даже если 20. Глоры Зенита говорили, что их по 50 тысяч будет ходить на каждый матч.

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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 > Павелий 23 апреля 2017, 02:01

      Ты дурак что ли? Лимит на игру был всего 20 тысяч,в тестовом виде.В следующей будет 25к, через одну 35к. Билеты на матч закончились ещё в 1-й же день продаж

      -1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > GoldPlayFIFARus9 23 апреля 2017, 06:39

      уважаемый,дурак наверное ты...за те бабки что впулили на это горе-стройку,стадик с первого дня должен функционировать.просто воры тебе подобным воду в уши льют.спроси у федуна,гиннера,галицкого о тестовых видах и по сколько зрителей пришло на 1-ю игру команды.а то что билеты за час продали,выпусти 100 штук,так администрация стадиона из за 10 мин раскупит,это не показатель

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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 > Каратель 23 апреля 2017, 07:30

      Ты дурак что ли? У тебя какой-то с уповой набор в голове.Этот недоумок говорит,что в Петербурге не смогли собрать полный стадион,на что я ему вполне резонно ответил,что количество билетов которые поступили в продажу - были ограниченными.

      А ты про какие-то распилы,воров, федунов и т.п.. Реально какая-то каша. Ты не путай тёплое с круглым,речь идёт о заполняемости стадиона на данной игре. Спасибо что хоть протёкшую крышу не приплёл, лол))

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > GoldPlayFIFARus9 23 апреля 2017, 14:46

      если ты только предложения из 3-х слов понимаешь,не означает что ты очень умён.если не понял ничего,то сознайся что плохо учился и ничего не поймёшь.питерская горе-постройка как ни крути не готова,а всякие авралы только обнажают все изъяны.потому и продают не все билеты(боятся как бы чего не случилось).про распилы ты сам заикнулся,значит всё понимаешь.ну а федуна,гиннера и галицкого я упомянул к тому что они "строили" стадионы.но видимо питеру их опыт не нужен,у вас свой подход к строительству,и тут ты правильно упомянул про распилы

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      Рейтинг: +118

      kostyandr 23 апреля 2017, 00:37

      а если сделать былеты в 2-3 раза дешевле... а если не мотивировать судей...

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 апреля 2017, 23:58

      албин в обиде на Зенит, вот и порет херню придурок

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > alp 24 апреля 2017, 22:29

      Бабла при распиле мало досталосб?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 апреля 2017, 23:23

      Стадиона за миллиард долларов , да еще и такой скандал на первом матче !!!! Ну просто зашибись .

      Плевок в сторону всех болельщиков страны . Да , большинство из них живут не Питере и смотрят футбол "сидя на диване" , а не на Крестовском . А дзюба - миллионер , больше не говори всякую - ф-гню , а отрабатывай , или совсем станешь изгоем в своей стране . А что касается 20 тысяч , так это минимальный лимит по правилам ФИФА на выставочном матче на новом стадионе .. Без комментариев .
      В Турции или Греции по 20 тысяч приходит на баскетбол , а мы говорим о футболе . И все это за миллиард долларов , наших денег между прочим , а не денег Гинера , Федуна , Берлускони ...
      Честно , после этого не хочется смотреть ни Зенит , ни слушать Орлова (до сего дня я его уважал , но сейчас с его предвзятым комментарием..)

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 апреля 2017, 22:50

      Зашибись.. Для этого такую махину отгрохали.. На еврокубки или на Спартак тысяч 25 будет может приходить.. И все

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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 22:49

      Его статистика врёт. Т.к. в продажу поступило 20 тысяч билетов,когда хотел купить,сказали что все уже распроданы. Около 15 тысяч были с абонементами и в свободной продаже ещё 5к.

      Да и по стадиону было видно,что нижний ярус заполнен чуть больше чем на половину.Если исходить из того,что стадион без малого 70к человек и поделить на 2 яруса,то получается 35к человек,и из этих 35к больше половины было занято.Там даже на глаз никак не могло быть 11к человек,хз что это за "ГК охрана" такие данные считает

      -1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 23:05

      Нижний 22

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 23:11

      Верхний ярус намного больше так как диаметр больше,нижний примерно 25 тысяч

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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 22 апреля 2017, 22:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шлюхи зенита

      -8
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ > ZenitGunner 22 апреля 2017, 23:10

      Такой же продажный чмо

      -1
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