Ари и Майкон сыграют в атаке «Локомотива», Бодул выйдет на острие у «Амкара»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на встречу 24-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Поединок состоится на стадионе «Локомотив». Начало – в 16:30 по московскому времени.

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