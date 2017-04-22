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    Ари и Майкон сыграют в атаке «Локомотива», Бодул выйдет на острие у «Амкара»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара» на встречу 24-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.

    «Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

    Поединок состоится на стадионе «Локомотив». Начало – в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    22.04.2017 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 апреля 2017, 16:21

      Бомбардир не И. Денисов, а Виталий Денисов в старте

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