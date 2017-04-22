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    Осинов: «Спартак» много лет идет к чемпионству, вряд ли он отнесется к игре с «Ростовом» спустя рукава»

    Советник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов считает, что желто-синие должны оказать серьезное сопротивление лидеру «Спартаку» в матче 24-го тура РФПЛ. Также он подчеркнул, что красно-белые, которые много лет идут к завоеванию чемпионства, будут очень мотивированы в сегодняшней встрече.

    – «Спартак» на протяжении многих лет идет к своей цели – победе в чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они отнесутся к игре спустя рукава. Красно-белые голодны до трофеев и поэтому мотивированы сейчас куда больше, чем другие команды. «Ростов» для них очень серьезный раздражитель, в последнее время наша команда всегда отнимает очки у «Спартака», особенно дома.

    – Есть ли в этом противостоянии фаворит?

    – Нет, но я уверен, что наша команда даст достойный бой сопернику.

    – Что думаете о чемпионских амбициях наших гостей?

    – Они на десять очков опережают ближайшего преследователя. Это серьезный отрыв, но история знает случаи, когда отыгрывали и не такое преимущество. Все-таки удерживать лидерство сложнее, чем догонять.

    – Какой игрок из «Спартака» производит на вас наибольшее впечатление? Эксперты часто связывают нынешние успехи команды с именем Промеса.

    – Он действительно хороший игрок. У Промеса отличная техника, он хорошо видит футбол. Что касается россиян, выделил бы Глушакова и Реброва. С Денисом, кстати, мы хорошо общаемся.

    Поединок «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    22.04.2017 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 апреля 2017, 15:10

      Если Ростов сможет забить,то Спартак уедет без очков

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 апреля 2017, 14:59

      Интересная игра. Надеюсь что хоть этот матч Ростова не превратится в 0-0, как все предыдущие. И собственно Осинов выделил по ходу главных персон предстоящего матча.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2017, 14:54

      Игра будет очень интересной, обе команды в отличной форме....Ростову удачи)))

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