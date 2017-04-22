Осинов: «Спартак» много лет идет к чемпионству, вряд ли он отнесется к игре с «Ростовом» спустя рукава»

Советник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов считает, что желто-синие должны оказать серьезное сопротивление лидеру «Спартаку» в матче 24-го тура РФПЛ. Также он подчеркнул, что красно-белые, которые много лет идут к завоеванию чемпионства, будут очень мотивированы в сегодняшней встрече.

– «Спартак» на протяжении многих лет идет к своей цели – победе в чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они отнесутся к игре спустя рукава. Красно-белые голодны до трофеев и поэтому мотивированы сейчас куда больше, чем другие команды. «Ростов» для них очень серьезный раздражитель, в последнее время наша команда всегда отнимает очки у «Спартака», особенно дома.

– Есть ли в этом противостоянии фаворит?

– Нет, но я уверен, что наша команда даст достойный бой сопернику.

– Что думаете о чемпионских амбициях наших гостей?

– Они на десять очков опережают ближайшего преследователя. Это серьезный отрыв, но история знает случаи, когда отыгрывали и не такое преимущество. Все-таки удерживать лидерство сложнее, чем догонять.

– Какой игрок из «Спартака» производит на вас наибольшее впечатление? Эксперты часто связывают нынешние успехи команды с именем Промеса.

– Он действительно хороший игрок. У Промеса отличная техника, он хорошо видит футбол. Что касается россиян, выделил бы Глушакова и Реброва. С Денисом, кстати, мы хорошо общаемся.

Поединок «Ростов» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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