Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» защитника «Халл Сити» Робертсона

    «Ливерпуль» летом намерен предложить 9,5 миллионов евро за левого защитника «Халл Сити» Эндрю Робертсона.

    Главный тренер красных Юрген Клопп очень хочет усилить левый фланг обороны, на котором большую часть нынешнего сезона пришлось играть номинальному хавбеку Джеймсу Милнеру.

    В текущей кампании Робертсон провел 34 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 23 апреля 2017, 23:05

      Ливерпуль решил бороться за зону ЛЧ и ничего более? или кто-то верит что у Клоппа есть волшебная палочка, чтобы добиться высот такими усилениями?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 апреля 2017, 17:14

      Наконец-то Клопп захотел в Ливерпуль кого-то не из Германии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 23 апреля 2017, 00:58

      Пипец. ну из Халла по-любому будет "высочайшего" уровня игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 апреля 2017, 14:12

      А что хороший вариант для красных, еще ,когда два года тому назад Робертсон дебютировал за Халл в нем был виден большой потенциал ,он быстрый ,резкий.Свободно играет от своей штрафной до чужой ,да и у Ливерпуля очень большая проблема с левым флангом обороны,не дело когда правоногий Милнер там играет,есть конечно Морено ,но он не сошелся характером с Клоппом ,только вот интересно Халл захочет отдавать своего игрока за 9,5 млн. и захочет ли Ливерпуль платить около 12-15млн.сколько за него и могут попросить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11