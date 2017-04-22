Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» защитника «Халл Сити» Робертсона

Ливерпуль решил бороться за зону ЛЧ и ничего более? или кто-то верит что у Клоппа есть волшебная палочка, чтобы добиться высот такими усилениями?
«Ливерпуль» летом намерен предложить 9,5 миллионов евро за левого защитника «Халл Сити» Эндрю Робертсона.
Главный тренер красных Юрген Клопп очень хочет усилить левый фланг обороны, на котором большую часть нынешнего сезона пришлось играть номинальному хавбеку Джеймсу Милнеру.
В текущей кампании Робертсон провел 34 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.