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    Шац: «Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

    Известный телеведущий Михаил Шац дал понять, что посетит сегодняшний матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, данная встреча станет первой официальной на стадионе «Санкт-Петербург», строительство которого началось в 2008 году.

    «В субботу я обязательно пойду на матч. Специально ради этого приеду в город. Для меня это знаковое событие.

    Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона. На нем нужно делать какие-то сумасшедшие приятные вещи, чтобы история с его строительством начала напоминать плохой анекдот. Сейчас, когда идешь туда, появляется неприятное ощущение, словно ты сам становишься соучастником чего-то нехорошего», – сказал Шац.

    Матч «Зенит» – «Урал» начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

    Источник: Fontanka.ru

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    22.04.2017 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 апреля 2017, 17:18

      Надо воров вычищать,а не карму.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 22 апреля 2017, 16:17

      дааа ! такую карму хрен очистишь !

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 апреля 2017, 16:14

      Вся страна наблюдала за очищением кармы... Нагадили в душу и строительством и первой игрой. Шакалы, все таки добили Урал, но не сами , а с помощью гавнюка-арбитра.

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 22 апреля 2017, 11:19

      карму раньше чистили огнём

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 апреля 2017, 10:44

      Да, чтобы очистить карму, придётся года три не пускать на трибуны болельщиков, а вместо них водить монахов и монашек всех ближайших монастырей, чтобы они изгнали дьяволов, которые 10 лет на этом месте воровали души тех, кто строил этот стадион))

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 апреля 2017, 08:48

      а пильщики в ударе, у них балдеж

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