Шац: «Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

Известный телеведущий Михаил Шац дал понять, что посетит сегодняшний матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, данная встреча станет первой официальной на стадионе «Санкт-Петербург», строительство которого началось в 2008 году.

«В субботу я обязательно пойду на матч. Специально ради этого приеду в город. Для меня это знаковое событие.

Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона. На нем нужно делать какие-то сумасшедшие приятные вещи, чтобы история с его строительством начала напоминать плохой анекдот. Сейчас, когда идешь туда, появляется неприятное ощущение, словно ты сам становишься соучастником чего-то нехорошего», – сказал Шац.

Матч «Зенит» – «Урал» начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.