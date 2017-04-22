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  • Шац: «Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

Шац: «Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

22 апреля 2017, 07:06
6

Известный телеведущий Михаил Шац дал понять, что посетит сегодняшний матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, данная встреча станет первой официальной на стадионе «Санкт-Петербург», строительство которого началось в 2008 году.

«В субботу я обязательно пойду на матч. Специально ради этого приеду в город. Для меня это знаковое событие.

Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона. На нем нужно делать какие-то сумасшедшие приятные вещи, чтобы история с его строительством начала напоминать плохой анекдот. Сейчас, когда идешь туда, появляется неприятное ощущение, словно ты сам становишься соучастником чего-то нехорошего», – сказал Шац.

Матч «Зенит» – «Урал» начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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bolela_16
1492840117
а пильщики в ударе, у них балдеж
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семёнычев
1492847046
Да, чтобы очистить карму, придётся года три не пускать на трибуны болельщиков, а вместо них водить монахов и монашек всех ближайших монастырей, чтобы они изгнали дьяволов, которые 10 лет на этом месте воровали души тех, кто строил этот стадион))
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kvm
1492849193
карму раньше чистили огнём
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polt
1492866853
Вся страна наблюдала за очищением кармы... Нагадили в душу и строительством и первой игрой. Шакалы, все таки добили Урал, но не сами , а с помощью гавнюка-арбитра.
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vladimir63
1492867061
дааа ! такую карму хрен очистишь !
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yorgenbarenz
1492870702
Надо воров вычищать,а не карму.
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