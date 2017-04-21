Моуринью поаплодировал болельщикам «Андерлехта» после матча Лиги Европы

Андерлехт молодцы. с открытым забралом, не прячась. Матч получился классный.
Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей).
По завершении встречи главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью поблагодарил зрителей гостевого сектора за поддержку.
Бельгийский клуб пропустил решающий гол за 13 минут до конца дополнительного времени.
Jose Mourinho applauding the Anderlecht fans. #rsca #mufc pic.twitter.com/otSJ4zqXmi— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 20 апреля 2017 г.