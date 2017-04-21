Моуринью поаплодировал болельщикам «Андерлехта» после матча Лиги Европы

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей).

По завершении встречи главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью поблагодарил зрителей гостевого сектора за поддержку.

Бельгийский клуб пропустил решающий гол за 13 минут до конца дополнительного времени.