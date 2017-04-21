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    Моуринью поаплодировал болельщикам «Андерлехта» после матча Лиги Европы

    Встреча «Манчестер Юнайтед»«Андерлехт» в рамках ответного четвертьфинала Лиги Европы завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух матчей).

    По завершении встречи главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью поблагодарил зрителей гостевого сектора за поддержку.

    Бельгийский клуб пропустил решающий гол за 13 минут до конца дополнительного времени.

    Источник: Twitter

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    21.04.2017 01:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 апреля 2017, 09:07

      Андерлехт молодцы. с открытым забралом, не прячась. Матч получился классный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 21 апреля 2017, 08:04

      Красиво

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 21 апреля 2017, 05:22

      Молодцы!

      1
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