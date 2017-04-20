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    «Реал» отверг предложение «Ливерпуля» по Асенсио

    Мадридский «Реал», получавший предложение от «Ливерпуля» по полузащитнику Марко Асенсио, ответил на него отказом. Англичане предлагали за молодого испанца 50 миллионов евро.

    Сообщается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан намерен предоставить 20-летнему хавбеку ключевую роль в команде в следующем сезоне. Также сам игрок не намерен покидать клуб.

    На счету Асенсио 17 матчей и три забитых мяча.

    Источник: AS

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    20.04.2017 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 20 апреля 2017, 22:48

      Приятная новость!! В большинстве тех матчей, в которых ему предоставляют достаточно игрового времени оставляет очень приятное впечатление!! Лично мне мне он кажется даже более перспективным, чем в свое время Иско

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 апреля 2017, 21:58

      Жаль, очень жаль((

      0
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 20 апреля 2017, 17:54

      Умно. Очень перспективный парень. Вот в аренду можно.

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > moneyonstart 20 апреля 2017, 18:22

      Нет он хоть не один из главных игроков Реала, но он нужен клубу. В аренде по моему потеряет свою игру.

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