«Реал» отверг предложение «Ливерпуля» по Асенсио

Мадридский «Реал», получавший предложение от «Ливерпуля» по полузащитнику Марко Асенсио, ответил на него отказом. Англичане предлагали за молодого испанца 50 миллионов евро.

Сообщается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан намерен предоставить 20-летнему хавбеку ключевую роль в команде в следующем сезоне. Также сам игрок не намерен покидать клуб.

На счету Асенсио 17 матчей и три забитых мяча.