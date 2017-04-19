Витиньо не нарушал правила, сломав нос Кудряшову

На заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС рассматривался эпизод из матча между ЦСКА и «Ростовом», в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос. Арбитр Кирилл Левников не нашел в действиях Витиньо нарушения правил.

Согласились с судьей и представители РФС. Хотя после матча футболисты и тренеры «Ростова» были недовольны действиями судьи.

Встреча ЦСКА и «Ростова» завершилась нулевой ничьей.

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