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    Витиньо не нарушал правила, сломав нос Кудряшову

    На заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС рассматривался эпизод из матча между ЦСКА и «Ростовом», в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос. Арбитр Кирилл Левников не нашел в действиях Витиньо нарушения правил.

    Согласились с судьей и представители РФС. Хотя после матча футболисты и тренеры «Ростова» были недовольны действиями судьи.

    Встреча ЦСКА и «Ростова» завершилась нулевой ничьей.

    «Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2017 14:42
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +82

      Mefestion 20 апреля 2017, 00:08

      Мне интересно, "Витиньо не нарушал правила, сломав нос Кудряшову", название отличное, а как они объясняю то что факт остается фактом, нос сломан!!! Заеб*ли провинциальные команды опускать

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 апреля 2017, 18:13

      АГА! У него руки были "В ЕСТЕСТВЕННОМ" положении! Получил бы он от Кудряшова локтём по носу, то засветилась бы сразу красная карточка! Еще бы и приписали, что перелом не только носа, но и всей челюсти (Зобнин же "ломал ребра" не ломая их)!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 апреля 2017, 17:53

      Вот лучше бы показали за что Ростов получает желтые и красные карточки....Примерно такие же ,как получил Видаль вчера... Отношение судей к Ростову практически всегда предвзятое...И это началось,после того,как Ростов выиграл кубок страны несколько лет назад...Уже в следующем матче за суперкубок, Ростову ясно дали понять, что в России в футбол выигрывает РФС, а не команда...А после ,не забыли,как Ростов хотели отстранить от еврокубков, и лишь подав в Европейский суд,удалось восстановить справедливость...Но РФС продолжает мстить...Судьям дали понять,что с Ростовом надо жестко и нагло- РФС потом отмажет....И понеслось...Столько удалений не было никогда...В матче с Зенитом, было показательное судейство: при счете 0:2, судья стал спасать Зенит...Удаление , пенальти- и это нагло и показательно...Как им хотелось сломать команду,но ....Также в игре со Спартаком- там вообще 2 удаления....И тут Ростов начал феерить в Европе, всем показывая, кто на самом деле чего и как заслуживает ...Практически в каждой игре- 1-2 момента у Ростова,которые на 99% тянут,для того,чтобы поставить пенальти....Но Ростову пенальти не дают.....................Да, я болею за Ростов не первый год и мне не безразлично занимаемое место командой- но не таким же образом??? А в эпизоде с Кудряшовым- мое мнение:- Федору сильно разбили нос,сломав переносицу ....И умышленно или нечаянно-это вопрос....Но он просто вспомнил,как и за что его удалили в матче со Спартаком??? Он ведь тоже не видел Зобнина и не хотел фолить...Но его удалили,хотя у Зобнина даже легкой травмы не было... И вот теперь - он весь в крови , а наказания нет.....Это справедливо???? Если это не двойные стандарты-----извините..........................

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > zico2205 19 апреля 2017, 18:14

      Уважаемый, Вы безусловно правы, что Ростов часто засуживают, и когда это так, я этому возмущаюсь не меньше, НО...


      Эпизод с Зобниным совершенно другого свойства! Ну неужели Вы не видите!? С Зобниным была откровенная грубость свойственная Кудряшову(ну не убирает он ноги и всё), и Зобнина он ВИДЕЛ, и наверняка понимал рискованность этой затеи, но ему по барабану. В случае с Витиньо на повторе прекрасно видно, что Кудряшов САМ воткнулся ему в плечо носом, так что Витиньо банально НЕ НАРУШАЛ НИЧЕГО!


      Я уже писал, что скорее всего грубость игроков Ростова объясняется заряженностью на борьбу, и конечно же таким образом нивелируется недостача класса(что тоже объяснимо исходя из бюджета), но это не отменяет факта: Ростов- команда ГРУБАЯ! Так что давайте отделять мухи от котлет, пожалуйста

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > filosof sparty 19 апреля 2017, 18:16

      Посмотри замедленный кадр и увидишь, что у Кудряшова нога УЖЕ поднята, а Зобнин только подпрыгивает на нее. В этом весь Зобнин. Чему он и научился, так это НАРЫВАТЬСЯ на фолы!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Serjoga 19 апреля 2017, 18:23

      В том то и дело, что я это нарушение сто раз смотрел! Поэтому даже объяснять уже ничего не хочу-устал

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ROSTOV SUPER 19 апреля 2017, 19:54

      О Господи! Ну сколько уже можно писать? Мне тоже симпатичен Ростов, я тоже за него переживаю, именно потому как они бьются, как играют на пределе! Я очень рад, что у нас такой клуб есть. Но ребята, давайте честно, не надо делать из Ростова топ-клуб. Ростов может играть ТОЛЬКО в автобус, с позиции силы действовать не способен, а значит рановато ему вешать лавры Могучего клуба. Ростов может выигрывать только будучи андердогом. Пока что по крайней мере. Насчёт грубости... Я даже не знаю, как это можно отрицать?))) А не Ваш ли душка-Кудряшов получил красную в самом начале европохода? Да ещё и дискву схлопотал! В Европе сразу дали понять: парень- полегче! И если разделить количество игр в Европе и России на количество жк и кк, то наверняка результаты будут близки.
      Ну а наши провалы я прекрасно помню и без Вас и мне за них стыдно

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 апреля 2017, 17:43

      Сейчас можно и ногу сопернику сломать,с таким судейством,как в РФПЛ это тоже не будет нарушением правил ))

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 апреля 2017, 16:42

      -А судьи кто???
      -Долбоящеры!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 апреля 2017, 16:22

      Был футбол, а не балет,
      Какой ещё нужен ответ?

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 апреля 2017, 15:49

      сам клюнул, так еще и сопли по всему лицу размазал, нет чтоб уйти с поля за помощью врачей только время тянул выклянчивая карточку.......МУЖИКИИИИИИ

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 19 апреля 2017, 15:42

      Больше всего удивляет,ЧЕГО ПОРОСЯТА ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ?

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 апреля 2017, 15:35

      Согласен был сразу! На спине глаз нету и он просто не видел ростовчанина. А тот сам подлез. Кстати это ему за дело...справедливо. Уж больно любит грязно играть и бить соперника

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > turist82 19 апреля 2017, 15:41

      Так все эпизоды можно трактовать.Не видел-значит не виновен.

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 14:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зато бля мне минусов натыкали пиздец

      -4
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 18:10

      не тебе одному))

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