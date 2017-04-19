Мне интересно, "Витиньо не нарушал правила, сломав нос Кудряшову", название отличное, а как они объясняю то что факт остается фактом, нос сломан!!! Заеб*ли провинциальные команды опускать
На заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС рассматривался эпизод из матча между ЦСКА и «Ростовом», в котором защитнику ростовчан Федору Кудряшову сломали нос. Арбитр Кирилл Левников не нашел в действиях Витиньо нарушения правил.
Согласились с судьей и представители РФС. Хотя после матча футболисты и тренеры «Ростова» были недовольны действиями судьи.
Встреча ЦСКА и «Ростова» завершилась нулевой ничьей.
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