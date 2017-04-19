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    Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «ПСЖ» Серж Орье дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что футболист принял такое решение после беседы с главным тренером английского клуба Жозе Моуринью.

    Трансферу может помешать желание «ПСЖ» сохранить игрока. Французский клуб предлагает Орье продлить контракт до 2022 года.

    Стоимость 24-летнего игрока оценивается в 13 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел за «ПСЖ» 19 матчей, сделав четыре голевые передачи.

    Источник: L' Equipe

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    19.04.2017 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 15:00

      Чем Дармиан плох? И это уже 20 игрок кого МЮ подписывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 19 апреля 2017, 14:41

      хороший игрок и гнилой человек

      0
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