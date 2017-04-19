Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что футболист принял такое решение после беседы с главным тренером английского клуба Жозе Моуринью.

Трансферу может помешать желание «ПСЖ» сохранить игрока. Французский клуб предлагает Орье продлить контракт до 2022 года.

Стоимость 24-летнего игрока оценивается в 13 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел за «ПСЖ» 19 матчей, сделав четыре голевые передачи.