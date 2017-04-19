Кроос: «Жаль, что исход матча с «Баварией» определился решениями судьи»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил спорное судейство в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Баварией». При этом он назвал исход матча закономерным.

«Матч получился отличным. Жаль лишь, что его исход определился решениями судьи. Тем не менее, я считаю, что мы заслуженно прошли дальше», – заявил после матча Кроос.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 4:2. В первом матче также были сильнее испанцы – 2:1.