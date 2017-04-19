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    Кроос: «Жаль, что исход матча с «Баварией» определился решениями судьи»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил спорное судейство в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Баварией». При этом он назвал исход матча закономерным.

    «Матч получился отличным. Жаль лишь, что его исход определился решениями судьи. Тем не менее, я считаю, что мы заслуженно прошли дальше», – заявил после матча Кроос.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 4:2. В первом матче также были сильнее испанцы – 2:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.04.2017 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 19 апреля 2017, 12:02

      У реала в 1-м тайме куча запоротых моментов....то ноер, то по воробьям

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 19 апреля 2017, 10:20

      да и мы все видели что Бавария вас возила по всем фронтам ,а судья п е тух пмог вам не справедливое удаление а хотя Видаль чисто мяч выбил

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