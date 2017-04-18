Касильяс: «Реал» заслужил чемпионство в этом сезоне. Они выглядят предпочтительнее «Барселоны»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» – «Барселона», который состоится 23 апреля. Бывший страж ворот мадридского клуба считает, что «Реал» заслужил чемпионство в текущем сезоне Примеры.

«Конкретно в этом отдельном матча «Реал» выглядит предпочтительнее, чем «Барселона». Надеюсь, мадридская команда победит и почти обеспечит себе чемпионство. Они это заслужили», – заявил футболист.

Касильяс выступал за «Реал» с начала карьеры до 2015 года.