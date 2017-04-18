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    Касильяс: «Реал» заслужил чемпионство в этом сезоне. Они выглядят предпочтительнее «Барселоны»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал»«Барселона», который состоится 23 апреля. Бывший страж ворот мадридского клуба считает, что «Реал» заслужил чемпионство в текущем сезоне Примеры.

    «Конкретно в этом отдельном матча «Реал» выглядит предпочтительнее, чем «Барселона». Надеюсь, мадридская команда победит и почти обеспечит себе чемпионство. Они это заслужили», – заявил футболист.

    Касильяс выступал за «Реал» с начала карьеры до 2015 года.

    Источник: Marca

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    18.04.2017 19:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 19 апреля 2017, 01:15

      Сперва пусть барсу обыграют в субботу.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 апреля 2017, 00:34

      Если РЕАЛ выиграет 33-ем туре барселону , 34- ом депортиво , пропущенный матче сельту и 35 -ом туре валенсию, тогда независимо от последних 3 х игр будет чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 апреля 2017, 23:24

      чемпионство не дают за то что ты его заслужил!!!!

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 18 апреля 2017, 20:22

      Если "Барселона" в лице отдельных игроков задумает внутри себя провести революцию, то видимо так и будет...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 апреля 2017, 19:44

      ща у Пике бомбанет...

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 18 апреля 2017, 19:36

      Оно уже у них в кармане.

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