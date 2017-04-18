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    «Марсель» хочет заполучить Доста

    «Марсель» намерен усилить атаку за счет приобретения нападающего лиссабонского «Спортинга» Баса Доста в летнее трансферное окно. Сумма отступных, прописанная в соглашении 27-летнего игрока, составляет 60 миллионов евро.

    Действующий контракт голландца рассчитан до июня 2020 года. В нынешнем сезоне Дост провел 38 поединков, записав в свой актив 31 забитый мяч.

    Источник: A Bola

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    18.04.2017 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 апреля 2017, 17:32

      Цена и качество соответствует. Любой клуб поднимет, но в отличии от Вольфсбурга Спортинг точно найдёт ему замену, хоть и немного хуже, а Марсель явно хочет вернуться на былые позиции и чуть ли не сразу в Лигу Чемпионов.

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