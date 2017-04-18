«Марсель» хочет заполучить Доста

«Марсель» намерен усилить атаку за счет приобретения нападающего лиссабонского «Спортинга» Баса Доста в летнее трансферное окно. Сумма отступных, прописанная в соглашении 27-летнего игрока, составляет 60 миллионов евро.

Действующий контракт голландца рассчитан до июня 2020 года. В нынешнем сезоне Дост провел 38 поединков, записав в свой актив 31 забитый мяч.