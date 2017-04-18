Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

когда Ростов в прошлом году играл вторым составом с Уралом, всё было понятно- надо было дать отдых основным игрокам за четыре дня перед Европой..
когда Ростов через два дня после игры с Уралом играет основным составом с Зенитом, то наверное это была "разминка" перед игрой в Европе....
но когда Ростов в пяти встречах берёт пять очков , то создаётся ощущение, что в этом году Ростов не собирается в Европу.....
может Бердыев собрался отпускать Азмуна с Полозом...может Кудряшов собирается уходить.... ДРУГИХ ОБЪЯСНЕНИЙ у меня нет...только то, что на следующий сезон кадровый голод будет ещё сильнее и поэтому в Европу Ростов не собирается....
тогда ЗАЧЕМ Ростову стараться? свои семь очков за семь туров можно набрать не напрягаясь со Спартаком.....
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.....
«Ростов» на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашний матч 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» проданы.
Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Олимп-2» в субботу, начало – в 16:30 по московскому времени. Вместимость арены в Ростове-на-Дону составляет порядка 16 тысяч зрителей.
На данный момент «Спартак» уверенно лидирует в турнирной таблице РФПЛ, тогда как «Ростов» располагается на девятой позиции.