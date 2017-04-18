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    Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

    «Ростов» на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашний матч 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» проданы.

    Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Олимп-2» в субботу, начало – в 16:30 по московскому времени. Вместимость арены в Ростове-на-Дону составляет порядка 16 тысяч зрителей.

    На данный момент «Спартак» уверенно лидирует в турнирной таблице РФПЛ, тогда как «Ростов» располагается на девятой позиции.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.04.2017 11:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 апреля 2017, 18:58

      когда Ростов в прошлом году играл вторым составом с Уралом, всё было понятно- надо было дать отдых основным игрокам за четыре дня перед Европой..
      когда Ростов через два дня после игры с Уралом играет основным составом с Зенитом, то наверное это была "разминка" перед игрой в Европе....
      но когда Ростов в пяти встречах берёт пять очков , то создаётся ощущение, что в этом году Ростов не собирается в Европу.....
      может Бердыев собрался отпускать Азмуна с Полозом...может Кудряшов собирается уходить.... ДРУГИХ ОБЪЯСНЕНИЙ у меня нет...только то, что на следующий сезон кадровый голод будет ещё сильнее и поэтому в Европу Ростов не собирается....
      тогда ЗАЧЕМ Ростову стараться? свои семь очков за семь туров можно набрать не напрягаясь со Спартаком.....
      НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.....

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:46

      И это не удивительно.Народ тянется к красивому, чего не скажешь о газовом проекте.До сих пор народ со своим Крестовским грабят.

      -3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 апреля 2017, 14:12

      Вперед, Ростов! Дай бой!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 апреля 2017, 14:02

      Дончане в Европе шашкой помахали,
      Поди не устали...
      Посмотрим футбол, а не балет,
      Будем болеть.

      0
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      Рейтинг: +76

      !77 18 апреля 2017, 12:39

      С 2 мая 2015 года Ростов дома проиграл только Атлетико 0-1. Придётся Спартаку прилично попотеть.

      0
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      Рейтинг: +67

      artem27066 > !77 18 апреля 2017, 13:29

      Ты че несешь? С какого 2 мая 2015 года?

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      Рейтинг: +76

      !77 > artem27066 18 апреля 2017, 14:34

      Кому, кроме Атлетико, проиграл дома Ростов после указанной даты? И не задавай идиотских вопросов.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 12:31

      Спартак-двигатель торговли!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 12:03

      южане вообще любят футбол и охотно идут на стадион, ну квота Спартака, было бы смешно если б остались билеты. Сейчас на игру ростовчан и москвичей любо дорого смотреть, это не те Ростов и Спартак 3-4 года назад, небо и земля, сухая серия Ростова, ну посмотрим-поиграем))))

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