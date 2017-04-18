Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

«Ростов» на официальном сайте сообщил о том, что все билеты на домашний матч 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» проданы.

Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Олимп-2» в субботу, начало – в 16:30 по московскому времени. Вместимость арены в Ростове-на-Дону составляет порядка 16 тысяч зрителей.

На данный момент «Спартак» уверенно лидирует в турнирной таблице РФПЛ, тогда как «Ростов» располагается на девятой позиции.