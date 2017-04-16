Полузащитник сборной Панамы был застрелен около своего дома

Полузащитник сборной Панамы Амилкар Энрикес погиб в результате вооруженного нападения. Сообщается, что футболиста застрелили возле собственного дома.

33-летний хавбек был доставлен в больницу города Сабанитас, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Энрикес провел за сборную Панамы 75 матчей.

La Familia del Béisbol siente mucho la pérdida física del seleccionado nacional de @fepafut Amilcar Henriquez. Que Dios lo acoja en su seno. pic.twitter.com/H4KLq3HVmY — Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) 16 апреля 2017 г.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»