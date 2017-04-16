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    Полузащитник сборной Панамы был застрелен около своего дома

    Полузащитник сборной Панамы Амилкар Энрикес погиб в результате вооруженного нападения. Сообщается, что футболиста застрелили возле собственного дома.

    33-летний хавбек был доставлен в больницу города Сабанитас, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

    Энрикес провел за сборную Панамы 75 матчей.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 12:45
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    Комментарии1
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      Cant Stop 16 апреля 2017, 13:18

      Земля пухом!

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