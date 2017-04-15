Рейнгольд: «С такой бездарной игрой, как в матче с «Ростовом», никакое чемпионство ЦСКА и близко не светит»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что с показанной в данной встрече игре московский клуб не сможет стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«У ЦСКА было преимущество территориальное, по голевым моментам, технически армейцы тоже смотрелись лучше. Но только. Моменты можно назвать полумоментами, комбинаций не было, как и зрелых решений.

У ЦСКА ничего нет впереди. Все рассчитано на случай, навесы, индивидуальные действия. Давно ЦСКА не играл так бездарно, а «Ростов» вообще ничего не показал. Только в обороне у армейцев порядок остался.

Но чтобы обойти «Спартак» нужно лучше играть, больше атаковать. Только у ЦСКА подбор игроков – не разбежишься. С такой игрой и таким составом никакое чемпионство команде не светит. Близко нет. Даже место в Лиге чемпионов под вопросом. Это был «Ростов», а если бы на его месте была более техничная западноевропейская команда? Поэтому ежегодные провалы ЦСКА в Лиге чемпионов удивлять не должны», – сказал Рейнгольд.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Спартака» на семь очков.

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