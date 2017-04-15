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  • Рейнгольд: «С такой бездарной игрой, как в матче с «Ростовом», никакое чемпионство ЦСКА и близко не светит»

Рейнгольд: «С такой бездарной игрой, как в матче с «Ростовом», никакое чемпионство ЦСКА и близко не светит»

15 апреля 2017, 20:14
26

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что с показанной в данной встрече игре московский клуб не сможет стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«У ЦСКА было преимущество территориальное, по голевым моментам, технически армейцы тоже смотрелись лучше. Но только. Моменты можно назвать полумоментами, комбинаций не было, как и зрелых решений.

У ЦСКА ничего нет впереди. Все рассчитано на случай, навесы, индивидуальные действия. Давно ЦСКА не играл так бездарно, а «Ростов» вообще ничего не показал. Только в обороне у армейцев порядок остался.

Но чтобы обойти «Спартак» нужно лучше играть, больше атаковать. Только у ЦСКА подбор игроков – не разбежишься. С такой игрой и таким составом никакое чемпионство команде не светит. Близко нет. Даже место в Лиге чемпионов под вопросом. Это был «Ростов», а если бы на его месте была более техничная западноевропейская команда? Поэтому ежегодные провалы ЦСКА в Лиге чемпионов удивлять не должны», – сказал Рейнгольд.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Спартака» на семь очков.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Рейнгольд Валерий
Комментарии (26)
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Диктор
1492276762
Думаю что если бы Гочаренко выпустил бы Чалова и Жемаетдинова изначально место Витиньо и Оланаре-игра бы могла бы быть совсем другой.
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Oблoб Xyeмбeй
1492276904
Совсем плох Рейнгольд.Куда смотрят санитары???
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Dominator777
1492277397
В этом сезоне у армейцев нет квалифицированных, техничных форвардов, способных обыграть один-в-один, взять ответственность за завершение атаки, обыграть на "платке" нескольких соперников и выдать голевой пас на "блюдечке" партнеру.Поэтому несмотря на то, что голевые моменты создаются в каждом матче в достаточном для победы количестве, реализовать их, к сожалению - НЕКОМУ.
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Alexnet1982
1492277526
Рейнгольд - старый мясной марозматик!
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s_ CSKA_navsegda
1492279785
если бы место Оланаре, был бы Муса или Думбия счёт мог быть крупным
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zico2205
1492282208
Мне одно непонятно...Кто берет интервью у этого маразматика?????????????????? Такие же недоумки от футбола как и он???????? Если кто разбирается,то должен понять, что игра была настолько на высочайшем нервном уровне,что и близко никакой матч не сравнить...Это было состязание лучших оборон в стране и обе с честью выдержали испытания!!! Ведь голы в футболе- это просто использование ошибок соперника и ни чем ни больше...да...Бывают просто шедевры,но не чаще раза в год...Так что отдадим должное защитным порядкам команд!!!!!!!!
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compka
1492285420
с таким бездарным судейством ЦСКА можно всё
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Таганский
1492292760
Ты это Бубнову скажи, чтобы не бубнил про Ростов больше..
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serppion
1492303947
Если сложить сухую безголевую серию ЦСКА в ЧР и рекордную европейскую серию по пропущенным голам, то Акинфеев будет смотреться нормальным воротником.
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Sany-116
1492319799
Вот дедушка- приедет твой спартак в Ростов порвет ему кое-что вот тогда и расскажешь о провалах своего спартака в европе и в чемпионате.
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