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    Рейнгольд: «С такой бездарной игрой, как в матче с «Ростовом», никакое чемпионство ЦСКА и близко не светит»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что с показанной в данной встрече игре московский клуб не сможет стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    «У ЦСКА было преимущество территориальное, по голевым моментам, технически армейцы тоже смотрелись лучше. Но только. Моменты можно назвать полумоментами, комбинаций не было, как и зрелых решений.

    У ЦСКА ничего нет впереди. Все рассчитано на случай, навесы, индивидуальные действия. Давно ЦСКА не играл так бездарно, а «Ростов» вообще ничего не показал. Только в обороне у армейцев порядок остался.

    Но чтобы обойти «Спартак» нужно лучше играть, больше атаковать. Только у ЦСКА подбор игроков – не разбежишься. С такой игрой и таким составом никакое чемпионство команде не светит. Близко нет. Даже место в Лиге чемпионов под вопросом. Это был «Ростов», а если бы на его месте была более техничная западноевропейская команда? Поэтому ежегодные провалы ЦСКА в Лиге чемпионов удивлять не должны», – сказал Рейнгольд.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Спартака» на семь очков.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Советский спорт»

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    15.04.2017 20:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 апреля 2017, 13:38

      ЛЕ точно будет - самое главное. А в ЛЧ позориться реально надоело

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 апреля 2017, 08:16

      Вот дедушка- приедет твой спартак в Ростов порвет ему кое-что вот тогда и расскажешь о провалах своего спартака в европе и в чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 апреля 2017, 04:09

      С обороной Ростова даже в ЛЧ не очень-то справлялись, не считая матч с Баварией. И вообще таких футбольных экспертов у нас пол-страны и еще 1%

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 апреля 2017, 03:52

      Если сложить сухую безголевую серию ЦСКА в ЧР и рекордную европейскую серию по пропущенным голам, то Акинфеев будет смотреться нормальным воротником.

      1
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      Рейтинг: +76

      !77 > serppion 16 апреля 2017, 07:25

      А что надо сложить, что-бы цска не смотрелись командой гандонов?

      -3
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 16 апреля 2017, 00:46

      Нужно обновление состава на 80% и тренер
      Гончаренко вернуть в бате

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 апреля 2017, 00:46

      Ты это Бубнову скажи, чтобы не бубнил про Ростов больше..

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 апреля 2017, 22:50

      Дед дело говорит,это же косается и Зенита.

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 15 апреля 2017, 22:43

      это багаж Слуцкого

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 15 апреля 2017, 22:43

      с таким бездарным судейством ЦСКА можно всё

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 апреля 2017, 21:50

      Мне одно непонятно...Кто берет интервью у этого маразматика?????????????????? Такие же недоумки от футбола как и он???????? Если кто разбирается,то должен понять, что игра была настолько на высочайшем нервном уровне,что и близко никакой матч не сравнить...Это было состязание лучших оборон в стране и обе с честью выдержали испытания!!! Ведь голы в футболе- это просто использование ошибок соперника и ни чем ни больше...да...Бывают просто шедевры,но не чаще раза в год...Так что отдадим должное защитным порядкам команд!!!!!!!!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov > zico2205 15 апреля 2017, 23:11

      Если учесть, что Ростов не забивает 5-й матч, то защитным порядкам ЦСКА действительно надо воздать должное.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > zico2205 16 апреля 2017, 00:27

      Что за абсурд??? Какой высочайший нервный уровень!??? Игра была НИКАКАЯ!!!! Это была игра не величайших оборон, а команд, которые на данный момент могут забивать ТОЛЬКО на контратаке!!! Следовательно две команды БЕЗ АТАКИ!!! Именно поэтому Вы и не можете так давно забить, ведь ломать не строить. Да, в контратаке, Ростов-красавчики, но в позиционной Вы ноль

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Kokmarov 16 апреля 2017, 00:28

      Аххаха

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      filosof sparty > alek-pashckov 16 апреля 2017, 11:50

      Слушай лошок, я понимаю, что за клавой ты герой, но раз ты мне что то пишешь, то научись сначала понимать суть разговора. А вообще морду бы тебе набить, но ты ж за компом спрятался, убогий щенок

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > max74 16 апреля 2017, 13:23

      Ну что за бред, причём здесь это? Избирательная у тебя память, ты вспомни Реал, Арсенал и тд

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