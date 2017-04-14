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    Луис Адриано: «Мы с Зе Луишем возвращаемся»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с форвардом Зе Луишем. Отметим, что оба футболиста имели проблемы с задней поверхностью бедра.

    «Мы возвращаемся», – подписал снимок 30-летний бразилец.

    В нынешнем сезоне Адриано провел за «Спартак» в РФПЛ три матча, в которых забил один гол. В активе Зе Луиша – 17 встреч, пять забитых мячей и пять результативных передач.

    Источник: Instagram

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    14.04.2017 19:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 07:45

      Когда они вместе на поле, то как то пока еще не так с играны.. то открываются не в те зоны, то пасы в недодачу..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 15 апреля 2017, 05:47

      Адриано как буд-то обдалбился))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2726

      a_who > Yellow 91 15 апреля 2017, 07:55

      )))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 > Yellow 91 15 апреля 2017, 09:07

      писать научись.........

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 00:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вообще пох*й на этих чушек

      -6
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 14 апреля 2017, 22:35

      Спартак должен и без них обыгрывать зину!!!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 апреля 2017, 22:10

      Ну точно кранты Зениту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 апреля 2017, 21:08

      Это хорошо -вы нужны команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 14 апреля 2017, 20:53

      Ребята ! с вас по голу ! )))

      3
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      Рейтинг: +77

      чифа 14 апреля 2017, 20:53

      «Мы возвращаемся» - и это отлично !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 14 апреля 2017, 20:28

      Думаю, после этой новости, не у всех болельщиков "Зенита" получится пронести петарды.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      MGG 14 апреля 2017, 20:26

      сыграет?

      -1
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