Луис Адриано: «Мы с Зе Луишем возвращаемся»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с форвардом Зе Луишем. Отметим, что оба футболиста имели проблемы с задней поверхностью бедра.

«Мы возвращаемся», – подписал снимок 30-летний бразилец.

В нынешнем сезоне Адриано провел за «Спартак» в РФПЛ три матча, в которых забил один гол. В активе Зе Луиша – 17 встреч, пять забитых мячей и пять результативных передач.