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    Первый матч «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» посетят 20500 человек

    Свой первый матча «Зенит» проведет на новом стадионе на Крестовском острове против «Урала» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги 17 апреля. Стоимость билетов на первый матч сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург» составляет от 700 до 2300 рублей, стоимость посещения бизнес-клуба – 5 тысяч рублей.

    Известно, что три первые домашние игры в рамках Премьер-лиги станут тестовыми для новой арены. В связи с этим заполнять стадион планируется постепенно, увеличивая количество зрителей на каждом следующем матче.

    Так, на встрече с «Уралом» будут размещены 20 500 зрителей, что соответствует количеству мест на «Петровском». Свободная продажа билетов на матч с «Уралом» откроется 17 апреля. Начало реализации билетов на следующую игру определится по итогам проведения первого тестового матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.04.2017 10:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Luccot 14 апреля 2017, 20:30

      крутой стадион, если в день открытия туда ограниченное количество людей может попасть, а то мало ли чё, может трибуны рухнут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 14 апреля 2017, 13:21

      это предел для зенита

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 апреля 2017, 12:08

      Газон в каком состоянии ?

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