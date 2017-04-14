Первый матч «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» посетят 20500 человек

Свой первый матча «Зенит» проведет на новом стадионе на Крестовском острове против «Урала» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги 17 апреля. Стоимость билетов на первый матч сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург» составляет от 700 до 2300 рублей, стоимость посещения бизнес-клуба – 5 тысяч рублей.

Известно, что три первые домашние игры в рамках Премьер-лиги станут тестовыми для новой арены. В связи с этим заполнять стадион планируется постепенно, увеличивая количество зрителей на каждом следующем матче.

Так, на встрече с «Уралом» будут размещены 20 500 зрителей, что соответствует количеству мест на «Петровском». Свободная продажа билетов на матч с «Уралом» откроется 17 апреля. Начало реализации билетов на следующую игру определится по итогам проведения первого тестового матча.