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    «Торино» отклонил предложение «Челси» по Белотти в размере 59 миллионов

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Челси». По информации источника, английский клуб сделал предложение в размере 59 миллионов евро о переходе 23-летнего итальянца.

    Отметим, что туринский клуб намерен выручить на продаже форварда не менее 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте игрока.

    В нынешнем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 28 матчей, занеся себе в актив 24 гола и три результативные передачи.

    Источник: Tuttosport

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    13.04.2017 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 апреля 2017, 11:32

      продали бы, он только первый сезон так играет, в следующем не факт что так колотить будет, даже если и будет больше 60 только в Китай, из Монако паренёк раскрылся в 17 лет и играет в ЛЧ забивает регулярно, он стоит 80 Монако выставил такую сумму на него, а он и моложе и более талантлив

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