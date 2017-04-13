«Торино» отклонил предложение «Челси» по Белотти в размере 59 миллионов

продали бы, он только первый сезон так играет, в следующем не факт что так колотить будет, даже если и будет больше 60 только в Китай, из Монако паренёк раскрылся в 17 лет и играет в ЛЧ забивает регулярно, он стоит 80 Монако выставил такую сумму на него, а он и моложе и более талантлив
Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Челси». По информации источника, английский клуб сделал предложение в размере 59 миллионов евро о переходе 23-летнего итальянца.
Отметим, что туринский клуб намерен выручить на продаже форварда не менее 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте игрока.
В нынешнем сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 28 матчей, занеся себе в актив 24 гола и три результативные передачи.