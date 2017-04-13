Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комиссия РФС выявила серьезные недоработки на стадионе «Крестовский»

    Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения футбольных матчей на арене «Санкт-Петербург». При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению игр.

    По информации источника, Комиссия подчеркнула, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта недочетов до даты проведения первого матча.

    Напомним, что первая игра на арене «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» встретится с «Уралом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сколько ещё лярдов нужно ?
      Пусть говорят, не стесняются.
      :-))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 апреля 2017, 20:42

      Бляяяяя....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17800

      ilichkadr 13 апреля 2017, 18:38

      Странная у нас комиссия РФС!? Изначально удовлетворяет заявку на выдачу сертификата, но устранять серьезные недоработки должен собственник объекта, т.е. администрация города, у которой нет опыта эксплуатации таких объектов.
      Ждемс от чиновников коммунистический субботник, чтобы отпраздновать 22 апреля 147-ю годовщину со дня рождения Ильича!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 13 апреля 2017, 17:58

      Огласите всю сумму пожалуйста , с учётом откатов ненасытным чинушам славного города на Неве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 апреля 2017, 17:29

      Дешевле наверное его вообще снести и забыть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 16:31

      Даже слепо-глухо-тупой РФС нашел... Делегации из ФИФА наверно уже просто боятся туда ходить )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 13 апреля 2017, 16:07

      а чего теперь не хватает во сколько милиардов оцениваетсЯ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 15:54

      Зае.ал уже этот стадион всех!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2017, 15:47

      Мне прям интересно было бы посмотреть, сколько чистыми этот стадион стоит. Без распиханных денег в карманы. Думаю, где-то 20-30% от итоговой стоимости получится. Все-таки сооружение государственного масштаба - карманов-посредников полно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2017, 15:30

      Есть Петровский пусть там и играют пока это чудо 21 века не доведут до ума

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Garrincha58 13 апреля 2017, 16:26

      Тогда это станет чудом 22 века )))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11