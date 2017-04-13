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  • Комиссия РФС выявила серьезные недоработки на стадионе «Крестовский»

Комиссия РФС выявила серьезные недоработки на стадионе «Крестовский»

13 апреля 2017, 15:21
11

Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения футбольных матчей на арене «Санкт-Петербург». При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению игр.

По информации источника, Комиссия подчеркнула, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первая игра на арене «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» встретится с «Уралом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Garrincha58
1492086657
Есть Петровский пусть там и играют пока это чудо 21 века не доведут до ума
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bset
1492087649
Мне прям интересно было бы посмотреть, сколько чистыми этот стадион стоит. Без распиханных денег в карманы. Думаю, где-то 20-30% от итоговой стоимости получится. Все-таки сооружение государственного масштаба - карманов-посредников полно
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Чеба
1492088054
Зае.ал уже этот стадион всех!
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diktatop
1492088877
а чего теперь не хватает во сколько милиардов оцениваетсЯ?
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ufos73
1492090272
Даже слепо-глухо-тупой РФС нашел... Делегации из ФИФА наверно уже просто боятся туда ходить )))
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Sanches 1204
1492093760
Дешевле наверное его вообще снести и забыть
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serhz
1492095483
Огласите всю сумму пожалуйста , с учётом откатов ненасытным чинушам славного города на Неве
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ilichkadr
1492097889
Странная у нас комиссия РФС!? Изначально удовлетворяет заявку на выдачу сертификата, но устранять серьезные недоработки должен собственник объекта, т.е. администрация города, у которой нет опыта эксплуатации таких объектов. Ждемс от чиновников коммунистический субботник, чтобы отпраздновать 22 апреля 147-ю годовщину со дня рождения Ильича!
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polt
1492105370
Бляяяяя....
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Мары
1492109374
Сколько ещё лярдов нужно ? Пусть говорят, не стесняются. :-))
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