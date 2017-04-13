Комиссия РФС выявила серьезные недоработки на стадионе «Крестовский»

Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата для проведения футбольных матчей на арене «Санкт-Петербург». При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению игр.

По информации источника, Комиссия подчеркнула, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первая игра на арене «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» встретится с «Уралом».