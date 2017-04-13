Дибала подписал новое соглашение с «Ювентусом»

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 23-летний аргентинец подписал новое соглашение до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что заработная плата форварда увеличится до 7,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.