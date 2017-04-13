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    Дибала подписал новое соглашение с «Ювентусом»

    «Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 23-летний аргентинец подписал новое соглашение до лета 2022 года.

    Ранее стало известно, что заработная плата форварда увеличится до 7,5 миллиона евро за сезон.

    Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    13.04.2017 13:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 13 апреля 2017, 22:33

      Эх поспешил, а если Лигу Чемпионов просрёте что будешь делать?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Ф.К БАРСЕЛОНА 14 апреля 2017, 13:39

      на нынешнем этапе или чуть позже?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 13 апреля 2017, 16:45

      Ну всё...ценник за 200 млн.? Такая сумма как раз есть у Арсенала ахаха)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 13 апреля 2017, 15:39

      Прогресс в арифметической прогрессии

      0
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      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > Даркуш05 13 апреля 2017, 16:02

      Дарк1ушский гадаяр янь

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 апреля 2017, 15:04

      щенок... лучше б перешёл в Милан)))

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > TY13R 13 апреля 2017, 16:03

      Тем временем пока он будет менять команды, из него Кокорин получится в итоге.. Лучше только Юве, где у него пока все хорошо

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 13 апреля 2017, 14:06

      А как же Реал?)

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Gr1goRush 13 апреля 2017, 16:04

      А в Реале вместо кого ? Бензема ?

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