Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Правительство Ростовской области готово продать «Ростов» за символическую сумму

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, которое является основным акционером «Ростова», готово продать клуб. Также Гуськов подчеркнул, что команде необходим титульный спонсор.

    «На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.

    Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более десяти различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года», – заявил Гуськов.

    На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея на своем счету 32 очка.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 13 апреля 2017, 23:19

      "Символическая" - это сколько? Неужели за один рубль продадут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 13 апреля 2017, 18:15

      Давно пора.Бюжет отдельно-бизнес отдельно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 апреля 2017, 17:02

      Кому нужна эта автобусная свора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2017, 15:05

      За 30 серебрянников...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Евгений Б 13 апреля 2017, 14:02

      Отличное предложение, надеюсь найдётся хорошая компания для покупки клуба и его развития!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2017, 14:01

      Что вы все тут такие недовольные? Правительство продаст клуб - не будут деньги идти из бюджета. Какой-нибудь бизнесмен купит клуб - у него не будут появляться деньги из неоткуда (читай от государства), поэтому ему придется заниматься привлечением людей на стадион, повышением места в чемпионате, чтобы больше заработать на призовых. Давно пора все клубы отдать в частные руки. Иначе далеко такими темпами не уйти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 13 апреля 2017, 16:21

      Осталось мелочь, найти с десяток дурачков, которые возьмутся за сверх убыточный бизнес )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 апреля 2017, 14:00

      Я бы купил!!! Ростов сейчас- самый перспективный клуб в России!!! И бабла заработал больше всех!!! Господа нефтянники - даже не размышляйте-берите!!! Г. Прохоров- давай займись футболом!!! А может и Газпрому пора посмотреть кто есть кто...Для чего бабло немецкому Шальке отгружать, а там перспективы ни на грош....Да и Зеня- не лучше...А народ вас поддержит!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 13 апреля 2017, 13:56

      Усманову предложите он умеет влаживать деньги в спорт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Эд1970 13 апреля 2017, 14:01

      Да...За Усманова и забыл....А ведь он Бердыева очень высоко ценит- я думаю ,что это идеальный случай!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 > KLIM777 13 апреля 2017, 16:14

      Ну он там не главный акционер там американцы рулят Усманов Эвертоном рулит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 апреля 2017, 13:22

      Бердыев пусть покупает), или он бесплатно хочет править!?)) Он точно туркмен!?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2017, 13:20

      100 лямов для футбола, это копейки, это ЗП одного Нобоа наверно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11