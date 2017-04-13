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Правительство Ростовской области готово продать «Ростов» за символическую сумму

13 апреля 2017, 13:06
14

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, которое является основным акционером «Ростова», готово продать клуб. Также Гуськов подчеркнул, что команде необходим титульный спонсор.

«На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.

Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более десяти различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года», – заявил Гуськов.

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея на своем счету 32 очка.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (14)
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FanatSerj
1492078646
Смотря что за меценаты, а то уже были и Керимовы и Ротенберги, бабло по отмывали, последний так вообще в минуса загнал и сам в кусты. Есть ли еще такие "Галицкие" у нас, хз, хз. Уж точно не Саввиди.
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ufos73
1492078846
100 лямов для футбола, это копейки, это ЗП одного Нобоа наверно.
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filosof sparty
1492078943
Бердыев пусть покупает), или он бесплатно хочет править!?)) Он точно туркмен!?
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Эд1970
1492080978
Усманову предложите он умеет влаживать деньги в спорт
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bset
1492081282
Что вы все тут такие недовольные? Правительство продаст клуб - не будут деньги идти из бюджета. Какой-нибудь бизнесмен купит клуб - у него не будут появляться деньги из неоткуда (читай от государства), поэтому ему придется заниматься привлечением людей на стадион, повышением места в чемпионате, чтобы больше заработать на призовых. Давно пора все клубы отдать в частные руки. Иначе далеко такими темпами не уйти.
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Евгений Б
1492081378
Отличное предложение, надеюсь найдётся хорошая компания для покупки клуба и его развития!
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mutabor0992
1492085116
За 30 серебрянников...
Ответить
Павел Амурский
1492092131
Кому нужна эта автобусная свора.
Ответить
Ортапед
1492096536
Давно пора.Бюжет отдельно-бизнес отдельно.
Ответить
serglider
1492114760
"Символическая" - это сколько? Неужели за один рубль продадут?
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