Правительство Ростовской области готово продать «Ростов» за символическую сумму

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, которое является основным акционером «Ростова», готово продать клуб. Также Гуськов подчеркнул, что команде необходим титульный спонсор.

«На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.

Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более десяти различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года», – заявил Гуськов.

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея на своем счету 32 очка.