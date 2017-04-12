Роналду — первый игрок в истории, забивший 100 голов в еврокубках

«Реал» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. На 77-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел вперед команду Зинедина Зидана.

Для португальца мяч стал 100-м в еврокубках. Показатель является ведущим среди всех футболистов, заигранных в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА) и Суперкубке УЕФА.

Ранее 32-летний Роналду выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».