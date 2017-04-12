Роналду — первый игрок в истории, забивший 100 голов в еврокубках

Криштиану Роналду, это символ и живая легенда Мадрида. Как бы много его не тролили, не подозревали и без почвенно не клеймили гомосексуальными связями, которые никак не доказаны или тем фактом, что он постарел, не так бодр и свеж и что ему пора на выход и собирать чемодан, он снова закрывает всем рот. Роналдо вчера, создал четыре момент, два из которых реализовал и если бы не Ноер, которому болельщики "Баварии" должны поставить памятник, вынимать бы мюнхенцам пять мячей минимум из своей сетки ворот. Жаль, что первый гол пропустили. Начо, при всем уважании к нему не тянет лигу чемпионов. Он проиграл дуэль Видалю. Если бы играли Пепе или Варан, у Видаля, шансов вообще не было. "Бавария" была мертва! Эта команда очень зависит от Роберта Левандовского. Его не было и игры не было. А Марсело, Каземиро, Рамос и Карвахаль, "сожрали" Рибери и Роббена и даже не подавились косточками.
«Реал» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. На 77-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел вперед команду Зинедина Зидана.
Для португальца мяч стал 100-м в еврокубках. Показатель является ведущим среди всех футболистов, заигранных в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА) и Суперкубке УЕФА.
Ранее 32-летний Роналду выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».