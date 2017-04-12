Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду — первый игрок в истории, забивший 100 голов в еврокубках

    «Реал» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. На 77-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел вперед команду Зинедина Зидана.

    Для португальца мяч стал 100-м в еврокубках. Показатель является ведущим среди всех футболистов, заигранных в Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА) и Суперкубке УЕФА.

    Ранее 32-летний Роналду выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 07:29

      Криштиану Роналду, это символ и живая легенда Мадрида. Как бы много его не тролили, не подозревали и без почвенно не клеймили гомосексуальными связями, которые никак не доказаны или тем фактом, что он постарел, не так бодр и свеж и что ему пора на выход и собирать чемодан, он снова закрывает всем рот. Роналдо вчера, создал четыре момент, два из которых реализовал и если бы не Ноер, которому болельщики "Баварии" должны поставить памятник, вынимать бы мюнхенцам пять мячей минимум из своей сетки ворот. Жаль, что первый гол пропустили. Начо, при всем уважании к нему не тянет лигу чемпионов. Он проиграл дуэль Видалю. Если бы играли Пепе или Варан, у Видаля, шансов вообще не было. "Бавария" была мертва! Эта команда очень зависит от Роберта Левандовского. Его не было и игры не было. А Марсело, Каземиро, Рамос и Карвахаль, "сожрали" Рибери и Роббена и даже не подавились косточками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 апреля 2017, 04:33

      Молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 13 апреля 2017, 00:21

      Умеет не только слабым забивать)
      Красавец)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2017, 00:02

      100-й!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 00:01

      У Барсы и Реала почти в каждой игре новый рекорд..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 00:01

      Суперский нап!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > paracetamol 13 апреля 2017, 00:02

      Бесспорно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 апреля 2017, 00:00

      Парню повезло с эпохой. А ведь в древности был только плей-офф...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 13 апреля 2017, 00:00

      А совсем недавно казалось до Рауля как до китая раком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 апреля 2017, 23:47

      Супер!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 12 апреля 2017, 23:46

      Отлично. Даже не ожидал. Еще годика 3 так

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11