«Спартак» – «Зенит» будут комментировать Погорелов и Савин, Орлов и Карпин – эксперты

Пусть Орлов болеет за свою команду на трибунах среди обычных
болельщиков,а не во всеросийском эфире. доверейшем ему микрофон!!!
Стало известно, кто из комментаторов будет работать на матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».
Сообщается, что комментировать встречу будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Ведущим студии будет Роман Гутцайт, экспертами – Валерий Карпин и Геннадий Орлов.
Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».