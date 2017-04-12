«Спартак» – «Зенит» будут комментировать Погорелов и Савин, Орлов и Карпин – эксперты

Стало известно, кто из комментаторов будет работать на матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

Сообщается, что комментировать встречу будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Ведущим студии будет Роман Гутцайт, экспертами – Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».