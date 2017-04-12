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    «Спартак» – «Зенит» будут комментировать Погорелов и Савин, Орлов и Карпин – эксперты

    Стало известно, кто из комментаторов будет работать на матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

    Сообщается, что комментировать встречу будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Ведущим студии будет Роман Гутцайт, экспертами – Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2017 12:35
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 апреля 2017, 19:54

      Пусть Орлов болеет за свою команду на трибунах среди обычных
      болельщиков,а не во всеросийском эфире. доверейшем ему микрофон!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 апреля 2017, 18:44

      Задолбали уже эти эксперты,то Ловчев с Бубновым нудили,теперь Карпин везде лезет,про Орлова вообще молчу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 апреля 2017, 18:35

      Обоих экспертов - на ...! Остальные пусть остаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 12 апреля 2017, 18:07

      Орлова то нахуа ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 12 апреля 2017, 16:39

      Орлов уже просто спекся) старичок ) я вырабаю звук и включаю радио зенит Самая лучшая трансляция

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 апреля 2017, 16:37

      Сколько паразитов развели по стране !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 апреля 2017, 15:39

      А что так мало комментаторов? Да ещё до и после матча соберут пятёрку экспертов на три часа эфира... Футбол - великая кормушка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 апреля 2017, 15:39

      ну блин опять орла слушать-достало

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 апреля 2017, 15:29

      Слава богу комментарий без орлова,
      А то бы опять без звука смотреть.
      Да в принципе ничего такого,
      Было бы за что болеть.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 апреля 2017, 14:56

      Ну Орлову орпеделённо пора на пенсию,его коментария бесят походу всех

      1
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