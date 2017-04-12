Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Испанская полиция избила нескольких болельщиков «Лестера»

    В Мадриде произошел неприятный инцидент, связанный с болельщиками «Лестера». Вчера вечером во время прогулки несколько англичан были задержаны местной полицией.

    «Фанаты после задержания получили синяки, их били по голове, рукам и ногам. Они находились в шоковом состоянии», – сообщил журналист BBC Фил Макки.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 апреля 2017, 17:33

      каждый уважающий себя фан обязан навешать люлей англофанам

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 12 апреля 2017, 15:45

      BBC пора снимать новый фильм о том как Русские фанаты переодевшись в Испанских полицейских избили бедных Англичан

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 15:10

      Это был я, Тор, Халк и Локи на видео снимал

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Charlz 12 апреля 2017, 13:42

      Это все провокация! В форме полицейских были русские фанаты, которые на самом деле спецназовцы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 апреля 2017, 13:03

      Ну надо же..., а я думал такие "ужасы" только в нашей полиции! Ан нет, в цивилизованной Европе такое тоже возможно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > filosof sparty 12 апреля 2017, 14:46

      Эй, ты критик из народа. Какие ужасы в нашей полиции? Наша полиция, сейчас самая не профессиональная, самая не дееспособная за всю историю ее существования. У нас можно, что угодно делать с полицейским. Плевать в него, что нибудь бросить или ударить, снять это на видео и получить одобрение граждан. Вот только все почему-то забывают, что когда кто-то пытается вас ограбить или избить или уже сделали это, вы все бежите в полицию. Бежите к тем, кто по вашему мнению нарушает ваши права. А кто нибудь задумывается о правах полицейских. Кто нибудь задумывается по сколько часов в день и дней недели они работают, чтобы такие уроды как вы, потом "кукарекали из своего курятника" про ментовский беспредел. Вы вечером идете в магазин, покупаете пиво и идете в магазин. В уголовный розыск, участковые работают, Ночами не спят и жиуут без семей. А потом такой даун как вы,идет к прокурору и пишет жалобу и полицейского, который отдал лучшие годы жизни службе, увольняют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 15:08

      Эй ты!!! Ты иронию в моих словах не увидел!??? Прежде, чем так оскорблять, сначала вчитайся!!! Я то, как раз и имел ввиду, что такие вещи у них происходят не реже, чем у нас!!! А по поводу нашей полиции... с удовольствием её похвалю, но она всё чаще занимается бизнесом, а не защитой гражданских прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 12 апреля 2017, 12:28

      Бедные Английские фанаты.. Русские их бьют, Испанцы бьют, Валлийцы бьют, Исландсцы бьют.. все их бьют, а они такие невинные..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 12 апреля 2017, 11:41

      Испанских*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 12 апреля 2017, 11:40

      Теперь BBC снимет фильм про жестоких И сиенских полицейских каторые избевают культурных английских фанатов!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 12 апреля 2017, 11:20

      Поделом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2017, 11:18

      Пусть сначала научатся себя вести, а то во Франции их разбаловали.
      А быдло силу всегда уважало и понимала. Дать им звиздюлей это лучше тысячи предупреждений для них, что так вести себя нельзя.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11