Испанская полиция избила нескольких болельщиков «Лестера»

В Мадриде произошел неприятный инцидент, связанный с болельщиками «Лестера». Вчера вечером во время прогулки несколько англичан были задержаны местной полицией.

«Фанаты после задержания получили синяки, их били по голове, рукам и ногам. Они находились в шоковом состоянии», – сообщил журналист BBC Фил Макки.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.