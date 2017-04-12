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    Венгеру предложено за два года найти себе преемника

    Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в клубе продолжает оставаться в тумане. Руководство клуба готово продлить контракт с ним, несмотря на неудовлетворительные результаты. Французскому специалисту уже предложили контракт на два сезона. Именно столько времени дается тренеру для поиска себе преемника.

    Сообщается, что контракт будет продлен даже в том случае, если «Арсенал» не сможет завоевать себе право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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    12.04.2017 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 12 апреля 2017, 12:05

      они за Венгера будут держаться до последнего.
      сколько они уже продали готовых игроков конкурентам, которых раскрыл Венгер!
      это бизнес детка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 12 апреля 2017, 09:53

      Какое доброе руководство у канониров, может и меня возьмете 3-м помощником тренера?))

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Adekvat07 12 апреля 2017, 11:51

      арсен логашов

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 12 апреля 2017, 08:55

      Давай в Зенит, тебя помусолят и через полгода с собачьим билетом выгонят.Луческу уже готов.

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