Венгеру предложено за два года найти себе преемника

Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в клубе продолжает оставаться в тумане. Руководство клуба готово продлить контракт с ним, несмотря на неудовлетворительные результаты. Французскому специалисту уже предложили контракт на два сезона. Именно столько времени дается тренеру для поиска себе преемника.

Сообщается, что контракт будет продлен даже в том случае, если «Арсенал» не сможет завоевать себе право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.