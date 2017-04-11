«Манчестер Сити» летом хочет купить за 35 миллионов защитника «Монако» Менди

Защитник «Монако» Бенжамин Менди в ближайшее время может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Теперь в борьбу за француза включился также «Манчестер Сити», который готов приобрести игрока в летнее трансферное окно за 35 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 записал на свой счет две результативные передачи в 20 матчах.