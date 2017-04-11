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    «Манчестер Сити» летом хочет купить за 35 миллионов защитника «Монако» Менди

    Защитник «Монако» Бенжамин Менди в ближайшее время может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    Теперь в борьбу за француза включился также «Манчестер Сити», который готов приобрести игрока в летнее трансферное окно за 35 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 записал на свой счет две результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: Francefootball

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    11.04.2017 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:18

      Мне кажется, после матчей в 1/8 ЛЧ Пеп готов купить любого игрока основы Монако)

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