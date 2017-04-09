Македа: «Я не послушал Фергюсона, и это моя самая большая ошибка»

Нападающий «Ноттингем Форест» Федерико Македа признал, что совершил ошибку, когда будучи игроком «Манчестер Юнайтед» не послушался совета тогдашнего главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона.

«Фергюсон хотел отдать меня в аренду. Я считал это разумным. Многие клубы АПЛ были готовы меня пригласить. Но я хотел играть в Италии, в Серии А. А Фергюсон говорил, чтобы я играл в Англии. Но я настаивал на Италии, и это было самой большой ошибкой в моей жизни», – заявил Македа.