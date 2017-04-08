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Луческу заявил, что не держится за контракт в «Зените»

8 апреля 2017, 22:08
35

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о будущем в петербургском клубе. По словам румынского специалиста, он не держится за контракт и готов покинуть команду.

Напомним, Луческу возглавил сине-бело-голубых летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Останусь ли я в «Зените» в следующем сезоне? Время покажет. Пока рано говорить на эту тему. Это зависит от многих факторов. Посмотрим.

Я пришел перестраивать игру команды. Поначалу все получалось, команда играла в зрелищный футбол, диктовала соперникам условия в каждой игре. Когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось опять перестраиваться, а это очень сложно, это сказалось на игре. Когда я пришел, была одна команда. Продали лидеров – стала другой.

Когда я пришел, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить команду. До определенного уровня был результат, сейчас случился определенный сбой. Я не держусь за контракт. Я пришел изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться титулов. Команда сильная, будем играть до конца, а потом будем обсуждать», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, имея в активе 43 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (35)
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ufos73
1491679130
Походу цыган и на позор арене может не сыграть )
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Garrincha58
1491679779
лимит убил Зенит наподписывали русских игрочишек а они не самые лучшие зато зарплата у них самая большая и с такими как Дзюба и Кокорин Юсупов и Цаллагов зрелищной игры не дождетесь а может и правда Луческу слепой уже ведь всем видно что Кокорин на фланге мало эффективен почему не играет Молло Шатов, не понятно все это
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la verdad
1491679784
Такой унылой игры у Зенита не было давно...
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Мары
1491680198
По крайней мере всё честно сказал. А вот то что вытворяли на поле игрочишки, мне не понятно и честью совсем не пахнет.
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ДяДь ПашА
1491680482
ЭТО ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ)
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MrRonRSM
1491680791
Понятно что с лидерами можно играть и выигрывать даже без тренера, но когда тренер не горит желанием работать с клубом то и результата не будет...
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ДяДь ПашА
1491680990
Ребята какой КОКОРИН ??какой Дзюба??Дзюба в Спартаке что разве был супер форвард?Эти люди тянут команду ко дну.Вообще не удивлен ,что бомжи играют так.Хоть наконец избавились от Лохдыгина. (Остался старый маразматик ОРЛОВ Гена) Луческу не научит их играть
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Бриг
1491681282
Набрали много средних футболистов, вроде для конкуренции. Но вместо этого, судя по всему, многие игроки недовольны - они в других командах были основными. Другие чувствуют неуверенность-могут заменить неизвестно на кого, если ошибешься. Вот уже Гарсия демонстрирует недовольство. Новички не показывают класса...
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zico2205
1491682345
А не стыдно и позорно тратить понапрасну народные деньги на бестолочь...Луческу в Шахтере набрал бразильцев+Срна, которые и делали результат...А на кого ему в Зените надеяться??? На Дзюбушу с Кокошей??? С уходом Халка, Зенит явно деградирует...И это надо признать...Они сегодня просто отскочили от середнячка....Имея такой состав и ................Просто позор....
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Павелий
1491685745
Т.е. нахапал денег уже прилично и больше не парится. Позор Луческу! Позор Миллеру и Митрофанову!
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