Луческу заявил, что не держится за контракт в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о будущем в петербургском клубе. По словам румынского специалиста, он не держится за контракт и готов покинуть команду.

Напомним, Луческу возглавил сине-бело-голубых летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Останусь ли я в «Зените» в следующем сезоне? Время покажет. Пока рано говорить на эту тему. Это зависит от многих факторов. Посмотрим.

Я пришел перестраивать игру команды. Поначалу все получалось, команда играла в зрелищный футбол, диктовала соперникам условия в каждой игре. Когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось опять перестраиваться, а это очень сложно, это сказалось на игре. Когда я пришел, была одна команда. Продали лидеров – стала другой.

Когда я пришел, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить команду. До определенного уровня был результат, сейчас случился определенный сбой. Я не держусь за контракт. Я пришел изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться титулов. Команда сильная, будем играть до конца, а потом будем обсуждать», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, имея в активе 43 очка.