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    Луческу заявил, что не держится за контракт в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о будущем в петербургском клубе. По словам румынского специалиста, он не держится за контракт и готов покинуть команду.

    Напомним, Луческу возглавил сине-бело-голубых летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на один сезон.

    «Останусь ли я в «Зените» в следующем сезоне? Время покажет. Пока рано говорить на эту тему. Это зависит от многих факторов. Посмотрим.

    Я пришел перестраивать игру команды. Поначалу все получалось, команда играла в зрелищный футбол, диктовала соперникам условия в каждой игре. Когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось опять перестраиваться, а это очень сложно, это сказалось на игре. Когда я пришел, была одна команда. Продали лидеров – стала другой.

    Когда я пришел, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить команду. До определенного уровня был результат, сейчас случился определенный сбой. Я не держусь за контракт. Я пришел изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться титулов. Команда сильная, будем играть до конца, а потом будем обсуждать», – сказал Луческу.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, имея в активе 43 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 22:08
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2017, 06:02

      Вот и ещё одного неплохого тренера в нашем чемпионате делают ослом и уже даже не важно в какой команде...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 9 апреля 2017, 06:05

      Кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 9 апреля 2017, 05:43

      Цыган вали обратно к себе на родину

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2017, 03:55

      Ну и....вперед, и с песней

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2017, 01:18

      Луческу... Глядя на его обречённость у бровки, понимаешь, что ему пора в дом престарелых команду старичков тренировать. Сыграли, и на ужин. В этом статусе он смотрелся бы. А нынешний Зенит ему не пришпорить

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 00:54

      Хорош бочку катить на румына. Он работает как может) А может он очень хорошо, особенно для Спартака) Дайте румыну поработать, он ещё не показал весь свой потенциал. Вот когда зину в следующем году окажется ещё и ниже Краснодара, Рубина, Локомотива, Терека, Уфы, вот тогда можно будет сказать что румын добился всего чего хотел и распрощаться с ним. А сейчас ещё рано)

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 9 апреля 2017, 00:30

      Ну цыган вообще страх потерял ))))

      0
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 00:24

      Такие заявление от главного тренера лишь усугубят положение в Зените, снова распри мешают...

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 апреля 2017, 00:16

      бомжи мёты как и стадик с р утся

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 9 апреля 2017, 00:09

      Т.е. нахапал денег уже прилично и больше не парится. Позор Луческу! Позор Миллеру и Митрофанову!

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      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:23

      ЗВЕНИТ ЖАЛКИЙ НЕДОКЛУП))

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